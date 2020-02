Zidane: "Quieren que tengamos un problema con Bale... pero no lo tenemos"

El entrenador del Real Madrid, molesto con las preguntas sobre el extremo galés.

Zinedine Zidane se ha cansado de las preguntas en torno a Gareth Bale, que este domingo volvió a jugar después de cuatro partidos y no ha ofrecido su mejor versión. En rueda de prensa, el entrenador francés fue consultado en un par de oportunidades por el momento que atraviesa el jugador británico, a lo que contestó diciendo que la gente quiere que el Madrid tenga un problema con Bale, algo que, aseguró, no sucederá.

El preparador galo analizó en Movistar TV el triunfo del frente al CA , por 1-4, y comentó: “El partido ha sido complicado en un campo en el que es muy difícil jugar. El rival nos lo ha puesto muy complicado. Lo conseguimos defendiendo muy bien, controlamos sus armas, segundo balón y centros. Al final demostramos estar en un buen momento, tuvimos ocasiones para hacer goles".

Y agregó: "Es verdad que ellos entraron muy fuerte y que tras el gol de ellos tuvimos algo de dificultades. Mejor estuvimos en el final del primer tiempo y todo el segundo. Fue muy importante volver rápido al partido, es lo que nos dio la confianza para jugar. Estos tres puntos no cambian nada, estamos muy contentos con la victoria y vamos a seguir trabajando. Felicito a los jugadores porque no es fácil".

En cuanto a Bale, señaló: "Es un jugador importante y lo ha demostrado. Ha hecho 60-65 minutos muy buenos defensiva y ofensivamente. La gente quiere que tengamos un problema con Gareth y no lo tenemos. Hay muchos jugadores y no es fácil gestionar todo esto. Poco a poco va a seguir jugando como los demás". Y en rueda de prensa, señaló: "Lo ha hecho bien. Estoy contento por su partido, ofensiva y defensivamente lo ha dado todo. Estaba un poco corto de físico al final, por eso ha salido del campo. Sabemos el jugador que es y que nos va a dar mucho de ahora hasta el final de temporada. Vamos a contar con Gareth".

"¿Jovic? Me alegro por su gol, lo necesitaba, es un delantero puro, le puedes decir muchas cosas pero si no mete gol no está contento. Tiene que mejorar pero me alegro”, finalizó.