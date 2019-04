Zidane quiere fichar un delantero más: Mariano quiere quedarse en el Real Madrid

La lesión de Benzema abre al ‘7’ la posibilidad de lucirse antes del final de temporada. Con Jovic en la pole position, habrá tres arietes en 2020

“La idea es reforzar la delantera este verano en el mercado de fichajes. Veremos cómo lo vamos a hacer, pero nuestra intención es tener más fuerza en ataque”. Así de claro se mostró Zinedine Zidane este sábado a pregunta de Goal en rueda de prensa. El técnico madridista confirmó ya que habría cambios en la plantilla de cara a la temporada que viene con total seguridad, pero nunca se había mostrado tan decidido sobre una posición concreta. El tiene a día de hoy dos delanteros natos: Karim Benzema (30 goles) y Mariano Díaz (2). Pero Zidane quiere más.

La decisión tiene todo su sentido. Y es que si el Real Madrid ha adolecido de algo en la presente temporada es de gol. Todos los entrenadores que han pasado por el banquillo lo han reconocido, también Zidane. Y los números son palmarios. Este curso el equipo blanco suma 104 goles, a una media de menos de dos goles por partido. Una cifra inusualmente baja para un equipo de la talla del Real Madrid. La ausencia de Cristiano Ronaldo se ha dejado sentir, sólo Benzema ha dado un paso adelante en la producción goleadora, y Zidane sabe que, si quiere regresar a la senda de los títulos, necesita gol. Mucho más gol.

En estas circunstancias, Luka Jovic es el que aparece en la pole position a día de hoy. El joven ariete del Eintracht de Frankfurt suma 25 goles en , y las buenas relaciones entre los dos clubes posibilitarían una entente este verano con el club blanco. Según ha podido saber Goal, los primeros acercamientos invitan al optimismo entre todas las partes. No obstante, el propio director deportivo del Eintracht reconoció esta semana públicamente que no podrían hacer nada para retener al serbio si el gigante español llamaba a su puerta.

Así las cosas, con la opción de Jovic encaminada, en el Real Madrid se pretende recuperar la figura del tercer delantero incluso. Un rol perdido desde que Álvaro Morata se marchase al en el verano de 2017. Esa misma temporada, Benzema compartió delantera con Borja Mayoral (y con Cristiano). Mientras que en el presente curso, ya sólo estuvieron Benzema y Mariano Díaz. Una planificación que se ha antojado insuficiente. Y precisamente Mariano Díaz y Borja Mayoral (cedido en el ) son dos de los delanteros que pelearán por ese puesto de tercer delantero. El otro ariete es justamente Raúl De Tomás, cedido en el y que no podrá jugar este domingo ante el Real Madrid por la llamada ‘cláusula del miedo’.

En esta tesitura, según ha podido saber Goal, este verano Mariano Díaz va a pedir al club quedarse en la plantilla. La confianza que el ‘7’ blanco tiene en sí mismo desborda todas las previsiones y, aunque este curso entre lesiones y los malos resultados apenas ha jugado 20 partidos (con 2 goles), no se ha difuminado aún su sueño de triunfar de blanco. El propio Zidane le ha dejado fuera de varias convocatorias desde que llegó al banquillo, pero la lesión de Benzema le abre ahora las puertas de la titularidad para un sprint final de temporada que convenza a todos a su alrededor. Y no es menos cierto tampoco que ni Borja Mayoral ni Raúl De Tomás han cuajado una temporada tan completa al más alto nivel como pudo hacer el hispano-dominicano en . Mariano es consciente de todo ello también. Y ello le refuerza en su ilimitada fe.

Asimismo, Zidane habló este sábado en rueda de prensa de la posibilidad de repescar a Raúl De Tomás. “No sé si finalmente se quedará en el Real Madrid. Pero por su actuación, y le conozco del Castilla, así que talento no le falta. Sí le faltaba estar en Primera, y lo está haciendo muy bien, con muchos goles. Pero no sólo eso. Se asocia muy bien, sabe jugar al fútbol, y me alegro por él. Tuvimos buen trato cuando coincidimos en el Castilla”. Un guiño en toda regla.

Así las cosas, si en la portería “puede pasar de todo”, a día de hoy también se puede exportar ese mismo eslogan a la delantera. Por el momento, lo único que está claro es que el Real Madrid va a reforzar su línea de vanguardia, tal y como ha reconocido Zidane.