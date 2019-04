Zidane: "¿Plenos poderes para fichajes? Si no mando ni en mi casa"

El técnico mostró su cara más risueña en rueda de prensa este sábado, vacilando hasta a tres periodistas en la previa del partido ante el Rayo

Zinedine Zidane compareció este sábado en rueda de prensa en la previa del partido ante el . Sin embargo, se habló poco del partido en sí, y mucho del proyecto de la temporada que viene. Y concretamente, del papel que tendrá él durante este mercado estival de fichajes. ¿Tendrá plenos poderes este verano? Responde el técnico galo con retranca:

“No lo sé. No tengo poder de nada. Lo importante es hacer las cosas juntos. Hay una institución, un presidente, gente que manda que son importantes, y luego está el entrenador, que soy yo hoy. Queremos hacer cosas, juntos. Te voy a decir una broma: no mando ni en mi casa con mi mujer. Las cosas se hacen juntos siempre, y es lo que va a pasar para el próximo año”.

En el fondo de la cuestión subyace el debate de la portería. Y es que parece que Courtois es la opción preferida del club, mientras que Keylor Navas parece la opción elegida por Zidane. La pasada semana, el técnico vino a decir en rueda de prensa que "puede pasar de todo" en verano con respecto a los porteros. Y el caso es que el galo ha contado con Navas y Courtois en dos partidos, y en ambos se ha decantado por el costarricense. Sin embargo, a tenor de esta respuesta en rueda de prensa, el técnico francés quiere coordinación con la dirección deportiva y no tanto un pulso como se desliza en algunos círculos próximos al club blanco.

"A MÍ ME DECÍAN QUE NO ERA COMPATIBLE CON DJORKAEFF. ¡VAYA TONTERÍA, MACHO!"

De la misma manera que Zidane respondió con un vacile a la pregunta sobre su influencia en los fichajes, el técnico madridista también tuvo un momento gracioso en la comparecencia cuando le preguntaron por si Bale y Hazard serían compatibles en un futuro Madrid. “Todos los buenos son compatibles, hombre. A mí me decían que no era compatible con Djorkaeff. ¡Vaya tontería, macho!”, espetó. Le salió de dentro y no pudo aguantarse la risa por cómo reaccionó.

Ya en la segunda pregunta tampoco pudo tampoco evitar el comentario para con un periodista que se había hecho un corte de pelo radical. "¿Pero qué te has hecho?", le dijo. Zidane, en estado puro.