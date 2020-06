Zidane pasa de polémicas entre Real Madrid y Barcelona: "Un día son horarios y otro los árbitros"

El técnico merengue no se mete en más polémicas después del controvertido triunfo ante la Real Sociedad y las quejas del club por los horarios.

Zinedine Zidane ha analizado cómo afronta el la visita del Real del próximo miércoles en el que deben defender el liderato de y ha evitado entrar en las polémicas por los horarios y los arbitrajes después del controvertid triunfo ante la Real Sociedad del pasado domingo.

Las polémicas y los horarios

"Aquí cada uno hace su trabajo. Tengo mi opinión, pero no me voy a meter. Un día los horarios, otros lo árbitros. Mi preocupación es sólo el partido de mañana, que es una final. Quedan ocho partidos y es un partido muy importante. El resto lo entiendo, cada uno puede opinar. Al final el calendario es el que es no, no va a cambiar nada. Al final lo único que podemos hacer es pensar en descansar, porque los partidos son los que son, once en poco tiempo, y hay que cuidar la recuperación. Se habla todos los días de lo que puede pasar. Es vuestro trabajo, hay gente del Madrid, del . Yo no me meto. Cada uno hace su trabajo, y es muy difícil, y el nuestro también. Me dedico a preparar bien bien los partidos, porque lo que nos interesa es lo que pasa en el campo".

No se fía del Mallorca

"Confianza cero ante el Mallorca, van a venir a buscar los tres puntos, es un equipo que te puede molestar en cualquier momento. Ya lo demostraron en el partido de la primera vuelta. Nosotros sólo pensamos en el partido y seguir con seriedad y concentración, para intentar ganar el partido del minuto 1 al 90".

No descarta a Hazard y Benzema y vuelve Isco

"Veremos mañana. Son muchos partidos en poco días y la recuperación es importante. Veremos mañana porque es el día a día. Hoy no hemos hecho mucha cosas. Su vuelta es una buena noticia. Su lesión ha sido menos grave de lo previsto e Isco va a estar mañana con nosotros".

La falta de minutos de Bale

"Mañana tenemos un partido y estamos todos, y Gareth va a estar con nosotros. Es lo único que te puedo decir".

La evolución de Vinicius

"Tiene 19 años, tiene que aprender muchas más cosas, y él lo sabe. Pero es un chico que quiere trabajar, el otro día lo hizo fenomenal no sólo ofensivamente. Es un jugador muy buen para el presente y el futuro del Madrid".

Reencuentro con Kubo

"Es una buena temporada suya en el Mallorca, está jugando y eso es lo que buscaba él y el club. Es un jugador interesante, de presente y de futuro. Me alegro por su buena temporada, pero si mañana se quedara en casa mejor. Que siga así y ya veremos qué pasa el próximo año, se verá más adelante".