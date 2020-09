Zidane no responde a Bale y dice que no quiere fichajes en el Real Madrid

El técnico valoró cómo llega su equipo al duelo de este sábado ante el Betis, el estado físico de Hazard y no espera movimientos en la plantilla.

Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa para analizar la actualidad del antes de visitar este sábado al Real en un duelo en el que buscarán su primera victoria en .

"Sabemos que jugamos contra un buen equipo de esta Liga. Queremos hacer un buen partido de fútbol, lo que hicimos en San Sebastián y mejorar. Hay que pensar en el partido y hacerlo bien", explicó.

El estado de Hazard y Asensio: "Alguno podría estar pero hicieron pocos entrenamientos pero pueden entrar porque lo importante es que estén bien físicamente. Hay muchos partidos y veremos cómo lo vamos a hacer. Hazard creo que de su lesión no tiene molestias pero ha tenido pocos entrenamientos con el equipo y hay que ir despacito. Eden va a estar con el equipo en poco tiempo. Lo que queremos es que entre y esté al 100% bien”.

¿Quiere un 9?: "Lo que puedo decir es que estoy contento con mi plantilla, es la mejor y confío plenamente. Vamos a trabajar para estar bien preparados para competir y llegar a los objetivos que tenemos: ganar"

Respuesta a Bale: "No voy a responder a lo que dijo Bale, le deseo lo mejor en lo que viene para él. Estamos a lo nuestro aquí y ya está".

en otras posiciones: "La plantilla que tengo es esta. No voy a pedir nada. Como siempre, puede pasar de todo hasta el 4 de octubre pero todos los entrenadores queremos que venga este día y dejamos de hablar de quién viene y quién sale".

¿Le han pedido no fichar porque los jugadores se bajaron el sueldo? "Estas cosas son internas, lo que hablo con el presidente y el club no lo voy a contar. No puedo divulgar lo que hacemos dentro"

Su responsabilidad en la salida de James, Bale, Achraf y Reguilón: "No es así. Todos los jugadores que dices han triunfado aquí o fuera y lo único es que tengo 25 jugadores y algunos juegan menos y es mi culpa porque es mi papel. Los cuatro que dices hicieron un buen papel aquí y fuera".

El papel de Odegaard: "Martin puede jugar en muchas posiciones y un físico muy bueno. La idea, como todos los de esta plantilla, es contar con él porque vamos a tener muchos partidos".

La situación del : "Voy a ser respetuoso porque no sé qué pasa dentro. Todos los clubes tienen sus dificultades. El Barcelona en lo deportivo es un equipo que va a estar para pelear por todo".

Jovic y Benzema: "Pueden jugar juntos. Lo único es que nosotros vamos a tener muchos partidos, hay mucha posibilidad de jugar de formas distintas. Cada partido es una historia. Nunca he pensado que no puedan Jovic y Karim y puede pasar".

El Betis: "Tiene prácticamente la misma plantilla y cambio el entrenador. Todos conocemos la experiencia de Pellegrini y lo que puede aportar a su equipo. El Betis tiene jugadores de calidad y con la experiencia del entrenador pueden hacer una buena temporada".