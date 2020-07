Zidane no esconde la salida de Achraf: "Pueden pasar cosas en breve"

El técnico francés habló sobre la más que probable venta del lateral marroquí al Inter de Mián por 40 millones de euros.

La salida de Achraf Hakimi del es inminente. A pesar de su habitual prudencia, Zinedine Zidane, no escondió que "pueden pasar cosas en breve" respecto al futuro del lateral marroquí que negocia su traspaso al tras una brillante cesión de dos temporadas en el .

De hecho, el técnico francés aseguró que "hay dos cosas, la parte económica y la deportiva" a la hora de tratar de explicar la decisión con Achraf, que parecía llamado a regresar al Bernabéu pero que finalmente emigrará a la Serie A.

"Es un jugador nuestro, aquí puede pasar de todo. Hay dos cosas, la parte económica y la deportiva. No es el caso de hablar de eso aunque pueden pasar cosas en breve, pero mañana tenemos un partido y es lo que me interesa. No digo que no me interesa la situación de Achraf, pero es la situación del club y veremos lo que va a pasar", explicó Zidane.

Achraf, que ya se ha dejado ver en para ultimar su salida, debutó con el Real Madrid en 2017 precisamente a las órdenes de Zidane y se marchó en busca de minutos al Borussia Dortmund, donde no ha parado de crecer en las últimas dos temporadas y este curso ha llegado a anotar 9 goles y ha repartido 10 asistencias actuando como carrilero.

Sin embargo, la competencia en el Real Madrid, donde los laterales siguen cubiertos con Carvajal, Marcelo y Mendy han frenado su vuelta y los blancos harán caja vendiéndole por 40 millones de euros al Inter aunque los merengues querrían incluir algún tipo de derecho sobre el futbolista de cara al futuro, ya sea para una posible vuelta o en forma de un mayor beneficio económico en el futuro.