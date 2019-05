Zidane: "Lo que hicimos ganando cuatro Champions fue impresionante"

El técnico rechaza contestar al agente de Gareth Bale y sigue sin confirmar su continuidad. "La afición puede ilusionarse con los fichajes", dice

El visita este domingo a la de cara a la penúltima jornada de La Liga. La última victoria ha dado algo de vuelo al equipo, aunque realmente el foco sigue estando en los fichajes y traspasos para el próximo curso. Zidane volvió a ser preguntado por ello en la penúltima rueda de prensa de la temporada desde la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

¿Lo que ha pasado esta semana pone en valor sus últimos éxitos en la Champions?

“Todos los títulos son importantes. Es cierto lo que dices, porque es muy complicado ganar la Champions. Sabemos lo que hicimos, que fue impresionante. Ganamos cuatro en cinco años y es especial. Pero ha sido muy complicado, difícil, hasta el último minuto, y sabiendo cómo va esta Champions… es que es muy complicado. Nosotros lo valoramos mucho. Pero todos los títulos son importantes. La Liga es el día a día, y es lo que te permite estar bien en cada competición”.

Dice Barnett que Bale se quiere quedar…

“No quiero contestar. Soy el entrenador del Real Madrid y él hace su trabajo. Tengo que pensar en el partido de mañana, en jugar bien, hemos preparado bien la semana, y mañana tenemos un buen partido para jugar”.

¿Que el no haya llegado a la final de Champions hace mejor temporada la del Real Madrid?

“No. Para nada. La temporada la hicimos como tú sabes, y esto no va a cambiar”.

¿Han descuidado el día a día en La Liga en los últimos años?

“Todos los títulos son importantes. Lo único que digo es que, para explicar a la gente que entiende menos, La Liga te permite estar en el día a día listo y vivo en todas las competiciones. Luego nadie nos va a quitar lo que hemos hecho en la Champions. Y digo más, que la Champions es muy muy complicada. Nosotros lo vivimos, aun ganándola”.

¿Le parecen injustas las críticas a Valverde tras ganar La Liga?

“No sé, es que ellos lo saben. Lo que ha hecho hasta ahora lo ha hecho fenomenal. No podemos dudar de su trabajo. Que sea justo o injusto… Yo también veo cosas aquí, pero es que hay que aceptarlas”.

¿Le diría al aficionado que se pueden ilusionar por los fichajes?

“Sí, y yo el primero. Yo represento aquí al club, y es lo que quiere transmitir a su afición. Siempre vamos a pensar en hacer las cosas bien. Sabéis la historia de este club. Ha ganado muchísimas cosas. Y esto va a seguir. La historia de este club siempre va a crecer. Te puedo decir que el año que viene vamos a tener muchas ilusiones de ganar cosas. Y sobre todo, vamos a poner todo lo que tenemos en el trabajo. Si lo hacemos bien, podremos hacer cosas. Porque ganar es la consecuencia del trabajo. Vamos a hacer todo lo posible para que la gente vuelva a estar orgullosa de su equipo”.

¿Ha hablado realmente con Bale?

“No te voy a decir nada. Las conversaciones privadas se quedan en el vestuario. Es lo que me toca hacer con todos los jugadores. Los que se quedan o los que se tengan que ir. Pero se queda dentro”.

¿Ha tenido la conversación, entonces?

“Puede ser que sí o que no. Es que yo hablo con los jugadores de más cosas. Son 25 también”.

¿Por qué no ha contado tanto con Llorente? ¿Teme que si le dejan salir puedan equivocarse?

“Hace un mes dije que a mí Marcos siempre me ha encantado. No se puede decir que no le he dado oportunidades. Pero luego no todos pueden jugar los mismos minutos”.

¿Hay hueco para Brahim?

“Ya lo veremos a ver quién se queda. Tiene 19 años y necesita minutos. Ya veremos”.

¿Con el fuera de la Champions, es más sencillo un traspaso de Pogba este verano?

“Los buenos jugadores le gustan a todos. Es un jugador del Manchester United y no te voy a hablar de fichajes”.