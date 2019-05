Game Over: Zidane le comunica a Bale que no cuenta con él, según "Marca"

El galés, que no fue convocado por decisión técnica ante el Villarreal, ya sabe que debe buscarse equipo para la temporada 2019-20.

Game over para Greth Bale en . Zinedine Zidane ya ha tomado una decisión con el futuro del delantero galés y, según Marca, le ha comunicado en una reunión cara a cara que no cuenta con él para el proyecto de la temporada 2019-2020 y tendrá que buscar una salida satisfactoria para él y para la entidad merengue en los próximos meses.

Según el rotativo, la reunión entre ambos fue corta y tensa y supone un nuevo desencuentro en la relación del jugador galés y el técnico francés, que se ha deteriodado mucho en los últimos meses después de que acabara la pasada temporada siendo suplente y su rol no haya mejorado en estas últimas semanas tras la vuelta del preparador al banquillo.

De hecho, Gareth Bale fue uno de los descartes de Zidane para el partido de del pasado domingo ante el , un duelo en el que no jugó a pesar de que Benzema estaba lesionado. El técnico aseguró en rueda de prensa que no quiso mandar un mensaje a Bale: "Soy entrenador, tengo que hacer la lista y ya está. No es un mensaje, interpretáis lo que queréis. Yo tengo que hacer una lista y alguno se tiene que quedar fuera".

Sin embargo, Marca asegura que fue una nueva situación que molestó y decepcionó al futbolista, que no tenía intención de dejar el Real Madrid pero ahora se verá avocado a ello tras la decisión de Zidane a pesar de que tiene contrato hasta 2022 y el club blanco lo blindó con una cláusula 1.000 millones de euros.

Además, Bale no sería el único jugador al que Zidane ya les ha aclarado el futuro, ya que Dani Ceballos y Marcos Llorente, siempre según la información de Marca, también han sabido ya por boca de Zidane que tampoco cuentan para la próxima temporada y también tienen ya el cartel de transferibles.