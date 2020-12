Zidane: "Hazard va a estar mañana y la idea es que juegue un poco"

El técnico galo confirma la vuelta de su estrella, lesionado en el encuentro ante el Alavés hace un mes.

Compareció Zinedine Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro ante el y confirmó la vuelta de Hazard. El belga, que ya fue convocado en el último encuentro pero que no saltó al césped, sí contará esta vez con algunos minutos, tal y cómo ha desvelado el entrenador francés. ​"Va a estar. La idea es que juegue un poco. El otro día se decidió otra cosa. La idea es que entre. Son muchos días ya con el equipo".

Con respecto a la vuelta del equipo a la competición, Zidane se muestra optimista y quiere seguir por la senda del triunfo. "El equipo se encuentra bien, estamos contentos de poder otra vez jugar, tras dos o tres días de descanso. Es el último partido del año y lo que queremos es seguir con lo que estamos haciendo. Es un campo difícil, un equipo que acaba de subir pero que lo está haciendo bastante bien. Tenemos que intentar seguir con lo que estamos haciendo y sumar".

Zidane no quiere hablar de bajas en el equipo y espera que las renovaciones se cierren cuanto antes, ya que cuenta con todos sus futbolistas. "Quiero a todos mis jugadores, que se queden aquí siempre porque para mí son los mejores. Quiero claramente que se arreglen las cosas para el bien de todos. Y rápidamente".

El galo lanzó un capote a Marcelo e Isco, futbolistas que no están teniendo muchos minutos y que se rumorea que podrían abandonar el equipo. "Los jugadores están entrenando todos bien, es la buena noticia para un entrenador. Son muy profesionales, serios. Me alegro de ver a todos los jugadores enchufados. Van a tener oportunidades para jugar. Cuento con todos mis jugadores. Son jugadores del Madrid. No me meto en si quieren salir o no, no lo puedo controlar. Lo que puedo decir es que están enchufadísimos, entrenan muy bien. Me duele porque son jugadores que quieren jugar. Y ellos en particular, con lo que hemos vivido. Es verdad. Son situaciones complicadas. Es la parte mala del entrenador. Tengo que asumirlo, es mi responsabilidad. Cada partido tengo que hacer el equipo y eso no va a cambiar hasta el último día. Son momentos complicados, sí".

Preguntado por el riesgo de lesiones, algo que el Madrid ha sufrido toda la temporada, Zidane sí se mostró algo preocupado. "El riesgo está ahí, jugando cada tres días. Hemos tenido lesiones, como todos los equipos. Dicho eso, aquí hay muchos profesionales muy competentes. Saben mucho, estamos atentos a eso. Nunca vamos a arriesgar si está la posibilidad de que se hagan más daño. Nunca vamos a arriesgar. Luego el riesgo en general está porque hay muchos partidos y entrenamientos. Pero a nivel de preparación física estamos bien".