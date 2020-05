Zidane habría sido denunciado por romper la cuarentena en Madrid

Los vecinos dijeron haber visto al francés trasladándose a su segunda residencia en la capital, aunque ninguno pudo registrar imágenes del hecho.

Zinedine Zidane habría roto el aislamiento impuesto por el gobierno español, como medida preventiva por el coronavirus, según la denuncia realizada por los vecinos del entrenador de .

El diario Sport reveló que la acusación contra el francés apunta a que se trasladó hacia su segunda residencia en las afueras de la capital española, que compró hace más de un año.

No obstante, ninguno de los vecinos pudo aportar imágenes de lo sucedido. "No ha salido a luz porque los vecinos no daban crédito a la imagen que ha sucedido esta pasada semana en las afueras de la Comunidad de Madrid y a la que ha tenido acceso el diario SPORT", informó el medio español.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

La Comunidad de Madrid se encuentra en fase 0 de la cuarentena, en la que se prohibe el desplazamiento dentro de una comunidad salvo que sean por motivos estrictamente profesionales. La multa para Zidane, en caso de comprobarse el hecho, sería de 1500 euros.

Cabe recordar que la escuadra Merengue volvió a entrenar el pasado 11 de mayo luego de ochos semanas de inactividad producto de la pandemia a causa del Covid-19. "Después de casi 60 días, creo que estamos todos contentos de volver", señaló 'Zizou' en su momento.