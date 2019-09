Zidane explota contra el calendario por las lesiones: "Juegan dos temporadas en una"

El técnico dejó una larga reflexión sobre el esfuerzo que afrontan los futbolistas y que provoca lesiones como las de Mendy.

Zinedine Zidane ha sorprendido este martes en rueda de prensa al dejar una larga reflexión del esfuerzo físico que realizan actualmente los jugadores del al tener que afrontar casi 60 partidos. "Juegan dos temporadas en una", aseguró el técnico en la previa del Real Madrid - de que ha estado marcada por conocerse la lesión de Mendy.

"Hay un poco de todo, hay que jugar cada tres días, selección y jamás descansan. En mi época jugábamos 40 partidos y ahora 65 y esto va a cambiar y llegaremos a los 70 partidos, juegan dos temporadas en una. La gente criticaba los días de descanso, pero hay una planificación previa en los días de descanso a los jugadores. Un jugador no es una máquina y hay gente muy buena aquí pero eso no es suficiente", explicó el técnico.

La lesión de Mendy: "Te voy a decir lo mismo, preocupado no estoy, pero sí me molesta muchísimo porque no los quiero lesionados. Es una parte del fútbol que no controlamos muy bien. Cuidamos mucho a los futbolistas, aquí trabaja gente muy buena, pero no vale solo eso. Hay que aceptarlo. Espero que sea poca cosa lo de Mendy. Me molesta ver a Ferland fuera porque estaba bien y está contento de estar aquí. Hay muchos partidos y son cosas que pueden pasar. Se tiene que recuperar pronto y a ver quién puede jugar mañana”.

Ya no hay crisis: "Siempre ha sido así y va a seguir. Mañana jugamos y es lo más importante. Lo que pasó, pasó. Hay que concentrarse en mañana no en el del sábado. Tenemos que seguir con las mismas ganas e intensidad".

Messi ganó The Best: "Ni lo vi ni me enteré".

Intensidad: “Lo que debemos hacer es dar el máximo. Mis jugadores son los mejores para mí y lo importante es que den el máximo, cuando lo das puedes perder porque en la vida sólo gana uno pero siempre dando todo. Peleando uno por los otros es lo que tenemos que hacer en cada partido. Tenemos que seguir esta línea".

Osasuna: “Es un equipo muy bueno, que no ha perdido desde el inicio de la temporada y es un equipo que tiene confianza y es un equipo intenso. Sabemos contra quién vamos a jugar y no me sorprende. Todos los equipos son muy buenos en LaLiga”.

¿Cómo se siente Zidane?: “Me siento fuerte, igual que siempre. Intento dar el 100% cada día y en la dificultad aprendes mucho”.

Bale: “Está metido como los demás, lo quiere hacer bien. Es un jugador importante y sabe que es bueno. Nos ayuda en lo ofensivo pero también en fase defensiva como el otro día, se nota cuando todo el equipo está implicado”.

¿Hay que cuidar a Benzema?: “A Karim y a los demás. Hay poco tiempo de recuperación pero intentamos recuperar bien. Al final somos 25 jugadores y tenemos que estar todos preparados para jugar. Vamos a tener cambios y veremos qué pasa con Karim. Tenemos que salir a tope”.

La recuperación de Isco, Modric y Marcelo: “Estamos en ello, los tres están mejor y están a punto de reincorporarse y veremos si pueden estar”.

La defensa: “El partido de mañana es fundamental porque el partido de fue bueno pero hay que repetirlo. Viene un rival con confianza y habrá que hacer un gran partido para sumar tres puntos”.

James indiscutible: “Los buenos son buenos y al final, James es uno de nosotros y somos 25 jugadores que yo creo que cada uno quiere aportar algo al equipo”.

Rodrygo sin minutos: “Es un jugador de la primera plantilla, sabemos lo que hacemos con él, no te preocupes. Son decisiones mías y veremos mañana o el fin de semana si juega con el Castilla. Estamos encantados con él y él lo está de estar aquí y si juega con el Castilla lo hará con alegría”.

¿Cómo levantó al equipo tras la derrota ante el ?: “Hicimos un mal partido en París pero hasta el primer gol del PSG nuestro partido fue bueno y eso no lo quiero olvidar. Perdimos pero analizo los partidos y el inicio fue muy bueno. Tampoco vamos a decir que hicimos 90 minutos perfectos en Sevilla porque pudimos hacer más ocasiones. Somos un equipo fuerte, con calidad y simplemente hay que demostrarlo en cada partido”.