Zinedine Zidane: "Brahim es un jugador que no tiene miedo"

El técnico blanco considera que su equipo debió marcar un tanto para llevarse la victoria

El no pudo pasar del empate sin goles (0-0) ante el en el Coliseum Alfonso Pérez. Las reacciones de Zinedine Zidane después del partido no se hicieron esperar. Para Zidane, en los micrófonos de Movistar Plus, se trató de un partido "donde pudimos hacer goles y al final nos los hicimos, estamos un poco enfadados con este resultado. No estoy enfadado con los jugadores, interpretamos bien todo en el apartado defensivo, pero nos faltó gol para poder ganar el partido"

Cuestionado acerca del partidazo de Brahim. Zinedine Zidane comentó que "Brahim jugó muy buen partido. Me gusta. Es rápido, maneja las dos piernas y es un jugador que no tiene miedo. Veremos qué pasa el próximo año, pero lo importante es lo que pasó hoy y jugó bien". Acerca del debate de los porteros volvió a tirar balones fuera explicando a un periodista que le preguntó quién jugará el próximo partido de titular: "Ya lo verás quién juega el siguiente partido. Tengo que elegir yo y no tú" Acerca de Isco, Zidane explicó que "Isco es igual de importante que todos, en este equipo todos son importantes. Con las alineaciones que estoy haciendo todos tienen minutos y estoy contento con Isco y su partido. Hicimos un buen partido, la pena es que nos faltó gol porque merecíamos mucho más hoy. Tuvimos ocasiones. No estoy contento con el resultado, pero el juego y la concentración del equipo sí me ponen contento", manifestó el técnico galo.

El gran protagnista del partido, Brahim Díaz, compareció ante los medios de comunicación para explicar: "Intento dar el máximo en cada partido, intento demostrar que puedo jugar en el Real Madrid. Me voy satisfecho, pero quería ganar hoy". Sobre si le ha cambiado la vida con Zidane en vez de Solari, comentó "me quiero quedar aquí para demostrar lo que puedo dar y poder jugar en el mejor club del mundo", dijo.

Por su parte, Reguilón, canterano del Real Madrid, que volvió a ser titular, comentó en Movistar Plus: "Tengo las sensación de estar defendiendo en el mejor equipo del mundo, si juego voy a ser el más feliz y sino ayudar a los demás", para luego añadir "estoy aquí para lo que el míster quiera".

Fede Valverde, también jugador del Real Madrid, comentó: "Tenemos la obligación de dejar siempre el pabellón alto por este escudo", para luego añadir "simplemente escucho al míster, trato de corregir los errores que tengo en los partidos" y "es una gran oportunidad jugar en el Real Madrid, además de en la selección, yo quiero es quedarme en el Real Madrid".

Y por su parte, Pepe Bordalás, entrenador del Getafe, comentó que está "muy orgulloso de sus jugadores por su actuación ante un equipo tan poderoso como el Real Madrid" y después explicó que está "muy complicado" conseguir meterse en plaza de Champions, porque tiene por delante cuatro partidos complicados y tiene que sumar más puntos que otros rivales poderosos.