Zidane: “El año que viene no dejaré opción a debate con los porteros”

El técnico siembra las dudas sobre Courtois y Keylor de cara al mercado de fichajes. Advierte que dejará “bien claro” qué portero jugará cada torneo.

La cuestión de la portería sigue dando que hablar en el . La titularidad de Luca Zidane ante el sigue generando ríos de tinta, y hoy Zinedine fue preguntado de nuevo no sólo por la situación de su hijo, sino también por su política de rotaciones.

“No me cambia nada lo que se diga de Luca. Los que me conocen saben que Luca está aquí por sus méritos propios”, empezó explicando el técnico del Real Madrid. “Lleva 16-17 años en este club. Los mismos que Carvajal y de otros muchos. Y Luca es uno de ellos. Luego la gente que opina, me da igual”, replicó Zidane.

Y si fue claro con respecto a su hijo Luca, lo fue todavía más con respecto a las rotaciones que esperan bajo palos el próximo curso: “Depende de los porteros que vaya a tener el próximo año. Tengo tres buenos porteros, vamos a acabar la temporada con ellos, y veremos el año que viene. No va a haber debate, no os voy a dejar la posibilidad del debate de los porteros, lo voy a dejar bien claro, te lo digo yo. Va a estar bien claro el próximo año”.

Una revelación que quién sabe si podría ser decisiva de cara al futuro de sus tres guardametas, especialmente para aquél que termine siendo elegido para disputar menos partidos. Keylor, Courtois y Luca están ahora mismo en la plantilla, pero no obstante, ya ha advertido el propio Zidane que mantiene una duda razonable sobre los cancerberos que tendrá a su disposición en la temporada 2019-20.