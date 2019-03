Zidane declina una oferta del Real Madrid para volver, según 'El País'

El francés, según el citado periódico, rechaza el sondeo blanco

No ha podido persuadirle con éxito para regresar. Según informa el diario "El País", Zinedine Zidane ha declinado una propuesta de trabajo para hacerse cargo del banquillo del Real Madrid. El citado periódico publica en su edición digital que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, sigue buscando técnico mandó a un empleado del club a que llamara al francés para preguntarle si estaba dispuesto a hacerse cargo del equipo de forma inmediata o a partir de junio.

La respuesta de Zidane, según "El País", fue negativa. En este momento, el francés no contempla la posibildad de hacerse cargo del equipo en estos momentos, con la temporada en curso y con 11 partidos todavía de competición de Liga. Añade el diario que "el contacto no fue fructífero" y se encargó "a un funcionario de rango medio", ya que el sondeo no se produjo ni a través del Directo General, José Ángel Sánchez, ni del presidente blanco, Florentino Pérez.

La versión publicada por "El País" añade que Zidane declinó el ofrecimiento apresurado y contra el cronómetro del Real Madrid. Entre otras cosas, porque Zidane no tiene demasiada prisa por volver y desea seguir teniendo manos libres y cierto margen de maniobra para plantearse o no su regreso a los banquillos.

Además de ser objeto de deseo del club con el que logró tres Champions consecutivas, Zidane tiene sobre su mesa, según "El País", una oferta formal para ser el futuro entrenador de la Juventus hasta 2022, ya que la continuidad de Allegri en el banquillo parece descartada.

Butragueño no confirma que Solari siga en el banquillo

Nada más acabar el encuentro en Pucela, con victoria blanca por 1-4, Emilio Butragueño, Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, fue cuestionado acerca de si podía confirmar que Santiago Solari se sentaría en el banquillo blanco ante el Celta, la próxima jornada. Butragueño eludió contestar de manera directa y comentó: "Solari es un estupendo profesional pero aquí estamos para hablar del partido, hablar de Solari no es sobre el partido", comentó. "El Buitre" ni confirmó, ni desmintió en los medios, echando balones fuera: "Hablemos sobre el partido".

Por su parte, Solari se limitó a comentar que él no podía hacer valoraciones sobre su posible continuidad o no en el banquillo del Real Madrid. La sensación es que el Real Madrid sigue a la caza de un entrenador y que la búsqueda sigue siendo activa. José Mourinho sigue estando disponible y podría aguardar su turno en la recámara, si Florentino Pérez toma la decisión.