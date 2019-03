Zidane: "Cuesta motivarse cuando sabes que no vas a ganar nada"

El entrenador del Real Madrid compareció tras la victoria agónica de su equipo contra el Huesca.

Zinedine Zidane analizó en rueda de prensa la sufrida victoria del contra el . A continuación, las respuestas que dio el técnico francés ante los medios:

¿Qué le ha parecido el partido de Luca Zidane?

“Me alegro por Luca, por su debut aquí con victoria. Pero es Luca, es el tercer portero. Estaba mal Courtois y quería dar descanso a Keylor tras los partidos de selecciones. Creo que ha salido bien”.

¿Qué le ha parecido el resultado y el juego?

“Ha sido un partido un poco loco, bonito de ver. Me quedo con la victoria y el esfuerzo. Podemos jugar mucho mejor, está claro. Pero también hay que felicitar al rival, ha hecho un gran partido. Lo decía ayer, que se merece mucho más en esta Liga. Hoy lo han confirmado. A lo mejor merecieron más que perder, pero el fútbol son 90 minutos. Nos viene bien la victoria”.

¿Es Benzema pieza básica para el Real Madrid?

“Lleva 10 años. A lo mejor, este es su mejor año. Estamos contentos, voy a contar con él, quedan 9 partidos y lo más importante es terminar bien la temporada. Es jugador de este club y no creo que vaya a cambiar”.

¿Los muchos cambios es algo puntual o será algo constante para hacer pruebas?

“Intento hacer el mejor equipo posible para ganar, pero después de las selecciones es importante tras ver a tus jugadores descansando poco, jugando dos partidos y con viajes largos… y hay jugadores que se han quedado aquí 15 días. Por qué no van a jugar. Cuando empiezas una temporada no puedes pensar que vas a ganar trofeos con 13 jugadores. En mi época, vale. Pero ahora, con 60 partidos es imposible. Es mi forma de pensar, e intento meter al mejor once. Lo voy a decir muy claro. La gente puede pensar que yo quiero contentar a todos y quedar bien, pero eso no existe. A un jugador le metes 50 partidos y luego le quitas, y no estará contento. Es mi forma de ver el fútbol”.

¿Es difícil motivar a los jugadores?

“Bueno, tú sabes que cuesta de todas formas cuando un equipo como el Real Madrid no pelea por trofeos. Cuando sabes que no vas a ganar nada este año. Pero la motivación es intrínseca. Cada uno tiene la suya”.

¿Qué le parece que fuera la segunda peor asistencia de la temporada?

“Hay que aceptar lo que la gente decide. Ellos mandan. Si vienen, encantados. Pero también es que este año no vamos a ganar nada, y eso puede ser un factor importante, claro”.

¿Qué le ha dado usted a Isco para haber marcado dos goles desde que llegó? ¿Está satisfecho con lo que le ha dado Isco a usted?

“Isco es un jugador que ya todos sabemos cómo es. Son dos veces que le he dado la titularidad, ha marcado dos goles y me alegro por él. Sabemos la importancia que tiene en la plantilla. Ahora tiene que seguir, seguir entrenando bien, nos quedan 9 partidos y habrá cambios de todas formas, porque el miércoles jugamos de nuevo. Habrá cambios seguro”.

Por su parte, Álvaro Odriozola explicaba que "estamos contentos por la victoria. Aquí todos los equipos juegan. El Huesca nos lo ha puesto muy difícil. A veces en el fútbol no hay respuesta. Unas veces salen las cosas y otras no. Estuvimos mejor en la primera parte".

A nivel individual, el lateral explicaba que "todos los jugadores tienen nivel pero a veces las cosas no salen como uno piensa. El rival también juega y el Huesca ha hecho un gran partido. Benzema es el mejor '9' del mundo y así lo demuestra en el campo. Estamos muy contentos de tenerle en el campo".

También pasó por zona mixta Brahim Díaz, que puntualizaba que "hemos hecho un buen partido y personalmente estoy muy contento. A seguir convenciendo al entrenador. Estoy muy agradecido por la ovación. Tenemos que darle lo mejor al público porque lo merece. Hay que intentar convencer al entrenador e intentar demostrar. Hay que dar el máximo"