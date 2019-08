Zidane: "Cuento con James y Bale. Estoy contento de tenerles"

El técnico del Real Madrid cambia el discurso: se muestra satisfecho con su plantilla a las puertas del debut en Liga. No habló sobre Pogba ni Neymar

El debuta este sábado en La Liga ante el de Vigo, y Zinedine Zidane compareció este viernes en rueda de prensa para analizar la actualidad del equipo blanco. Que pasa irremediablemente por el mercado de fichajes y la confección final de la plantilla. Y aunque fueron pocas, pero Zidane sí dejó algunas pistas:

¿Cuáles son los objetivos?

“Queremos que empiece ya. Hoy fue el último entrenamiento, estamos deseando que llegue el partido. Estamos preparados”.

¿Le parece normal que no sepa si puede contar con Carvajal?

“Son cosas que yo no controlo. Es un poco difícil aceptar eso, pero lo que vamos a hacer es ver lo que va a pasar. Entrenamos hoy, sabemos que pueden cambiar cosas y vamos a esperar al último momento. No me parece normal, pero es así”.

¿Quiere alguna incorporación más antes del cierre? ¿Pogba?

“Yo estoy contento con mis jugadores. Estoy centrado únicamente en el partido de mañana. Mis jugadores, también. Nada más. Estamos preparados. Tengo a los mejores jugadores. No tengo dudas. Lo que me importa es lo de mañana”.

¿Le ve a James en forma? ¿Está contento de tenerle?

“Estoy contento de tenerle en la plantilla. Está en forma. Repito lo que dije. Todos los que estamos aquí, voy a contar con ellos. Y ellos están contentos de estar aquí también”.

¿Hace dos meses pensaba que tendría esta misma plantilla hoy? ¿Se tiene que conformar con lo que tiene?

“Me conformo con lo que tengo, sí. Lo hemos hablado con la persona adecuada. Es lo que tenemos, los que están aquí. Es lo que nos interesa. Del resto no podemos hablar ni opinar. Vosotros sí. Pero nosotros estamos con los que están aquí. Yo soy lo que soy. De vez en cuando tenemos el humor distinto. Después de un partido si no salen las cosas, no voy a sonreír. Pero no lo voy a perder. Jugamos al fútbol, es una cosa que nos encanta, tenemos suerte de esto. Hay gente que viven cosas peores, así que tenemos que aprovechar la suerte que tenemos”.

¿Ganar y jugar como sea, o jugar bien?

“Lo que me interesa es jugar bien y ganar. Pero ganar es la consecuencia de lo que hagas en el campo. Lo que tenemos que hacer es competir, hacer las cosas bien, juntos, como equipo. Prefiero jugar bien, es importante en el Real Madrid”.

¿Qué hay que hacer para ganar al Celta?

“Lo primero es competir. Sabemos el equipo que tenemos, lo que queremos, y hay que estar listos. El Celta tiene un gran equipo en la mejor liga del mundo. Hay mucha competencia y hay que estar preparados”.

¿Qué piensa del pesimismo que rodea al equipo?

“El pesimismo siempre va a estar en el Real Madrid. Cuando no jugamos o no hay resultados, siempre se discutirá. Pero lo que le digo a la afición es que esto acaba de empezar. Necesitamos a nuestra afición y vamos a intentar darle ilusión, jugando bien al fútbol y ganando”.

¿Le gusta Neymar?

“No es un jugador del Real Madrid. Los importantes son los que están aquí”.

¿Por qué cambió del 4-3-3 al 3-5-2?

“No es que no me convenciera nada, pero quería probar otros dibujos. Tenemos otros jugadores que pueden hacerlo. Luego tengo que elegir el mejor equipo y el mejor dibujo para contrarrestar al rival. Nada más”.

El hermano de Pogba dijo que el único jugador que le faltaba era Paul…

“Paul es del Manchester. Hay que respetarlo. Nosotros estamos pensando en el partido de mañana. Nada más”.

¿Cuál será el futuro de Kubo?

“Es un jugador del Real Madrid. Tiene futuro. Sabemos que puede pasar de todo hasta el final del mercado. Espero que se quede aquí, entrenando, progresando y jugando de inicio con el Castilla, pero es importante, porque es el futuro del Real Madrid”.

¿Qué espera de Hazard?

“El optimismo es que empiece La Liga. Cada uno puede opinar de lo que ha visto del equipo hasta ahora. Con los nuevos y los que ya estaban. Pero empezamos otra dinámica ahora con La Liga. Nos mola. Hay optimismo total. Queremos darle ilusión a la afición, y es de lo que se trata. Poco a poco, las cosas se van a hacer, empezando por el partido de mañana. Hay que estar tranquilo. Son muchos los jugadores que vinieron y vamos a contar con todos”.

¿Qué opinas de la pretemporada de Hazard?

“La pretemporada pasó. Trabajamos muy bien. Quizás los resultados no acompañaron, pero ya está. Empezamos ya La Liga y lo que nos importa es la competición”.

¿Cómo valora estos cinco meses desde que llegó?

“No es que sea positivo o negativo. No pienso en el pasado. El fútbol es lo que hay. Lo que importa es lo que vayamos a hacer de mañana en adelante”.

Siempre dijo que La Liga es lo más importante, ¿sus jugadores también lo sienten?

“Ellos saben que lo importante es el día a día, es la dinámica que queremos que sea buena. Todas las competiciones serán importantes. Nosotros mismos, el entrenamiento de hoy era importante”.

¿Cuenta con Gareth Bale?

“Sí, parecía que se iba. Pero ahora está aquí. Las cosas cambian, y voy a contar con él. Contaré con todos los que están aquí. Es un jugador importante, y espero que todos los jugadores me pongan en dificultades para hacer el equipo”.

¿Cuál es su plan con Vinicius?

“Vinicius tiene 18 años, pero la edad no importa. Es un jugador importante, y voy a contar con él. Lo importante es que los jugadores estén preparados. Yo tengo que elegir, que es complicado. Los jugadores tienen que estar listos, va a haber muchos partidos, y yo elegiré”.