Zidane: "Cuando me retire, diré que entrené a Toni Kroos"

Zinedine Zidane ha concedido en las últimas horas una entrevista en la que se ha salido en elogios para con el mediocampista alemán Toni Kroos. En ese sentido, el técnico del confesó que cuando se retire podrá decir que entrenó "a Cristiano, a Bale, a Modric, a Ramos... pero también a Kroos".

"Cuando llegué, bueno, te lo puedes imaginar, estaba realmente feliz de ser el entrenador de Kroos. Es verdad, cuando me retire podré decir que entrené a Cristiano, Bale, Modric, Ramos... Pero también diré que entrené a Toni Kroos. Es impresionante verle entrenar todos los días... Qué profesional. Hablar de él es hablar de alguien extraordinario", sostuvo el ex jugador de la en declaraciones para Arte, un canal de televisión franco-alemán.

Además, dijo que Kroos "no es ninguno de los cuatro capitanes, pero por muchas cosas, en el fondo, lo es. En el campo hace gala de una autoridad innata".

Zidane confesó también que "Toni no habla, es un chico muy callado y reservado, pero cuando lo hace es porque toca. Y habla a cualquiera: entrenador, directivos, compañeros... No se corta. He visto muchas discusiones en las que su participación ha acabado siendo clave".

"Es tan bueno que podría jugar como '6', como centrocampista puro, como volante o incluso como '10'. Tu le pones y él se amolda. Su principal virtud es la serenidad. No se pone nervioso y le encanta tanto llegar para disparar desde lejos como dar un pase atrás que propicie un tiro plano. Me resulta fascinante la facilidad con la que juega con ambas piernas. Podrías llegar a pensar que es zurdo natural...", agregó.

Y finalizó: "Su vida es fútbol y familia... Lo demás no importa. Sólo fútbol y familia. Será recordado como un jugador espectacular, uno de los mejores del mundo en su posición. Admiro su mente".