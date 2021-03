Zidane confirma que Hazard no jugará ante la Atalanta y pide paciencia con el belga

Zidane ha comparecido en sala de prensa en la previa del duelo del Real Madrid ante la Atalanta, en la vuelta de octavos de final de Liga de Campeones

Zinedine Zidane ha comparecido en sala de prensa en la previa del duelo del Real Madrid ante la Atalanta, en la vuelta de octavos de final de Liga de Campeones. El técnico francés ha confirmado que el belga Eden Hazard no jugará y lo ha explicado así: "Hazard no está en condiciones de estar con nosotros. No tenemos nada más que decir y no te puedo explicar más, creo que vamos a sacar algo. Espero como siempre que sea poca cosa, porque siempre soy positivo, pero Hazard no está en condiciones de jugar contra la Atalanta", dijo el técnico francés en conferencia de prensa.

"Algo está pasando con Hazard, no se había lesionado antes y ahora es nuevo para él"

"Algo está pasando. Hazard es un jugador que no se había lesionado en su carrera y esto es nuevo para él. Luego no te puedo explicar más. Nosotros estamos con él, le queremos ayudar y lo que queremos es que esté bien. Ojalá pronto esté con nosotros", dijo Zidane cuando se le preguntó si podría bloquearse mentalmente. "A nuestra afición hay que decirle que tiene que esperar a Hazard, nuestra gente quiere ver a Eden jugar, como todos, pero en este momento no se puede hacer y vamos a tener paciencia y esperar", concluyó.

"No sé si Hazard sufre presión o no. ¿Qué más te voy a decir? Son ya cuatro preguntas sobre Hazard. Queremos ayudarle y lo vamos a hacer. No sé si será conmigo o con otro entrenador, porque tiene un contrato muy largo con el Real Madrid, pero lo que queremos es verle como jugador. Eso llegará tarde o temprano. Ahora hay que tener paciencia", aseguró de nuevo.

Preguntado sobre las múltiples lesiones en el Real Madrid, Zidane dijo "no creo que hay un problema. Tenemos gente muy competente aquí, gente que está cerca de los jugadores y luego hay cosas que no puedes explicar. Vamos a buscar qué puede estar pasando y por qué se lesionan,pero al final son cosas que en el fútbol pasan. Hemos hablado de mucjos partidos, de la pretemporada, del estrés...Vamos a intentar recuperar al máximo de jugadores posibles. Ahora tenemos menos lesiones, espero recuperarlos pronto", dijo el técnico galo.

"Contra la Atalanta es una final y sabemos que debemos hacer un gran partido"

"Mañana es el partido que tenemos y es el único pensamiento que debemos tener. Claro que es una final. Es un partido de vuelta y tenemos que hacer un gran partido. Nos preparamos para eso sabiendo que ellos son un rival muy fuerte con sus cualidades y virtudes y que tendremos que hacer un gran partido para pasar, lo sabemos" comentó Zizou. También añadió respecto a los italianos que "tenemos que mostrar muchas cosas para pasar la eliminatoria. Debemos hacer un gran partido, sin pensar que ya lo tenemos con lo que pasó en la ida", dijo.

"No me preocupa la baja de Casemiro"

Sobre la baja crucial de Casemiro, el técnico blanco comentó: "No me preocupa la baja de Casemiro, esto puede pasar por lesión o por sanción. Tenemos que saber que hay otros jugadores y esovamos a administrar para hacer un gran partido" y respecto al nivel de Rodrygo, explicó "estamos contentos con Rodrygo Goes, con su evolución y muy satisfechos de su rendimiento".

Acerca de la figura de Marco Asensio, que se ha 2uedado fuera de la lista de la selección española, Zidane comenta "Siempre queremos más de Marco. Es un jugador importante y sabemos de la calidad que tiene. Aquí cada uno opina, yo lo que tengo claro es que estamos con Marco y sé que va a aportar mucho al equipo cuano juega. Le vamos a pedir más goles y esto llegará con el tiempo".