Zidane: "Benzema es el mejor '9' del momento"

El técnico del Real Madrid se deshizo en elogios hacia su delantero. "No veía tan fuerte a Karim de cabeza y lo hace muy bien", explica

El venció sobradamente al Athletic gracias a un hat-trick de Benzema. En la rueda de prensa posterior, Zidane fue preguntado por el nivel actual del '9' galo, y no sólo dijo que para él es el mejor '9' del mundo -algo que ya dijo en otras ocasiones-, sino también que es el mejor '9' del momento después de haber marcado los últimos ocho goles del Real Madrid en las últimas semanas.

¿Qué sensaciones le deja la victoria ante el Athletic?

“Me deja buenas sensaciones. Sólo nos faltó el gol en la primera parte. Estoy contento con la actitud. Lo bueno es que interpretamos muy bien nuestro partido hoy”.

¿La clave fue el segundo gol?

“Siempre es importante el gol. Cuando marcas el primero, sabes que cambia todo. Pudimos meter dos más, y pudieron ser más. Sólo concedimos una ocasión a ellos. Interpretamos muy bien el partido. Mantuvimos la portería a cero. Primero tenemos que defender, no sólo hacer diferencias con el balón. Estuvimos muy concentrados en defensa, y con la portería a cero y los jugadores que tenemos con la calidad, puedes ganar. No sé si es el mejor partido, pero es igual”.

¿Cómo interpreta el hat-trick de Benzema?

“Yo sé el jugador que es Benzema. Todos lo saben. Es verdad que lo que está haciendo al nivel de goles es impresionante. Me alegro por él. Sólo eso. Tiene confianza en él, sabe que siempre se pueden hacer mejor las cosas y siempre quiere mejorar. Pero también fue por el pase de Asensio, por el robo de Vallejo en la jugada, que ha estado fenomenal… No me sorprende lo que ha hecho Benzema”.

¿Cree que el hecho de que no esté claro el futuro de Bale provoca que haya más pitos?

“La pena es que tuvo una ocasión para hacer gol. Lo siento por él, porque me hubiera gustado verle marcar. El resto es como siempre: no me voy a meter en lo que no voy a contestar”.

👔💬 Zidane atendió en zona mixta a #RMTV, donde habló sobre el partido frente al @AthleticClub. Este es el análisis del técnico francés... #HalaMadrid pic.twitter.com/KNVcyxER7d — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 21 de abril de 2019

¿Por qué pitan a Bale y aplauden a Isco?

“No lo entiendo. La verdad que no”.

¿Benzema es el mejor ‘9’ del mundo?

“No lo sé. Pero lo que ha hecho aquí, y estando a dos goles de su mejor marca, lo dice todo. Luego como siempre, cada uno puede opinar”.

¿Qué le ha parecido el partido de Brahim?

“Ya le conocía de antes. Lo que me gusta es que va a por la portería. Juega con las dos piernas. Le gusta asociarse. Como Gareth, la pena es que pudo haberla metido. Porque tuvo sólo 10-12 minutos, pero me hubiera gustado que marcase”.

¿Benzema es el mejor delantero del momento?

“Sí, con ocho goles en los últimos partidos, yo diría que sí”.

¿Qué ha cambiado en Benzema?

“Lo que hace no es nada fácil. Para mí, con once goles de cabeza, es en ese aspecto del juego en lo que yo no le veía tan fuerte a Karim. Es muy bueno y lo está haciendo también muy bien de cabeza. Estoy muy contento por él, por sus goles, porque es un trabajo que se ve recompensado en el terreno de juego. Eso es muy bueno para el equipo y para él”.

Son 30 goles de Benzema y creo que se ha marcado el objetivo de los 35 goles…

“Siempre habrá debate y rumores, y nunca he pensado lo contrario: es un jugador extraordinario. Tengo ganas de hablar de lo que hace en el campo. Hay pocos jugadores en su posición que se asocien como él. Sabe que juegan para él y cuando tiene confianza, marca. Los otros tienen ganas de darle el balón”.lo