Zidane: "Aouar podría jugar algún día en el Real Madrid"

Zidane compareció ante los medios antes del Levante-Real Madrid y repasó los nombres propios, uno en la agenda del Madrid.

Zinedine Zidane atendió a la prensa antes del partido de la quinta jornada de Liga en la que los blancos se miden al . Habló de Aouar, Asensio, Isco o Hazard… y también de los que dicen que tiene flor.

"Aouar podría jugar algún día en el Madrid"

Respecto a la información de L’Equipe y el Mercado de Fichajes con interés del en Aouar afirmó que “no sé que información tenéis de este jugador. Es un gran futbolista y a lo mejor algún día podría jugar en el Madrid, pero como sabéis mi preocupación son los jugadores que tengo ahora".

La flor de Zidane

Se mostró positivo ante la pregunta por la flor que muchos dicen que tienen. “¿Tengo flor? Sí, de estar en el Madrid. Aprovecho cada día que tengo. Siempre he sido positivo en mi vida y no veo las cosas negativas cuando se ponen las cosas complicadas. No nos gusta tener jugadores fuera por lesiones. Hay que aceptarlo”

Asensio ha de volver al 100%

Preguntado por la participación de Asensio en el equipo, Zidane fue claro: "Es un jugador importante. Siempre ha sido. Así. Ahora, como está haciendo, tiene que volver al cien por cien y está preparado para volver a hacer un gran año. Sí, debe implicarse, pero como todos los jugadores. Marco tiene gol. Sabemos que es un jugador muy vertical y que tiene gol y lo que quiero es que busque el gol, como todos".

Las lesiones de Carvajal y Odriozola

Preguntado si se arrepiente de la salida de Achraf ahora que el Madrid está falto de laterales derechos por las lesiones de Carvajal y Odriozola, aseguró que “no, no estamos contentos con las lesiones de Carva y Odri, pero son cosas que pasan. No podemos buscar excusas".

La comparación Bale-Hazard por las lesiones

Preguntado por la comparación que empieza a haber entre Bale y Hazard, dos grandes futbolistas acuciados por las lesiones, Zidane se desmarcó: "Soy positivo en todo y con Hazard igual. Además es una lesión muscular por haber trabajado mucho. No estoy preocupado".