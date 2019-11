Zidane: “A nivel de juego, intensidad y actitud, ha estado todo perfecto”

Para el entrenador del Real Madrid, en el duelo contra el Betis, sólo “ha faltado meterla”.

¿Conforme? Así parece que se fue Zinedine Zidane tras el empate frente al en el Santiago Bernabéu. No por el marcador, está claro, sino por la actitud de sus dirigidos. “A nivel de juego, intensidad y actitud, ha estado todo perfecto”, señaló el francés en la rueda de prensa.

Así fue el 0 a 0 entre el Real Madrid y el Betis

“Nos ha faltado meterla”, agregó el entrenador del , haciendo así las primeras evaluaciones del partido. Y agregó: “No se le puede reprochar nada a nadie. Lo hemos intentado hasta el final”.

Con respecto a la gran polémica del encuentro (la mano de Feddal dentro del área, en el minuto 83), Zidane se manifestó también, dando su opinión: “Había mano, pero el árbitro ha decidido que era de otra manera. No me meto en temas de árbitros. Vi la mano, pero la interpretación del árbitro fue otra. El criterio para las manos es claramente el del árbitro porque no ha consultado ni el VAR. Hay que respetar lo que dice”.

Por otra parte, hubo además elogios para el rival. “Ellos defendieron muy bien. No todos los días vamos a marcar cinco goles”, subrayó. Y añadió: “Todo el mundo falla. Nosotros estamos arriba. Va a ser una liga muy complicada”.