Zidane, a los medios: "Decidme a la cara que me queréis cambiar"

El francés se reivindicó en rueda de prensa y señaló al volumen de críticas: "Esta plantilla ganó la Liga el año pasado, no hace diez. Pido respeto".

Justo dos semanas después de que se conociera su positivo en coronavirus, Zidane ha regresado este viernes a la sala de prensa. Tras unirse al grupo el martes en Valdebebas, el francés ha hablado con los medios en la previa del Huesca-Real Madrid del sábado (16:15 horas, Movistar LaLiga). Como se esperaba, la lesión de Eden Hazard (30 años) ha centrado la atención. También su malestar con los medios.

El ánimo de la plantilla: "Sabemos que se habla de muchas cosas. Estamos muy animados para el partido de mañana. Nos preparamos para ganarlo y el resto no nos preocupa. La preocupación es volver a lo que hicimos hace poco".

Si hay energía en el vestuario: "Sí, y además eso es lo que queremos. Nos merecemos dar la cara hasta el final, luego pasarán muchas cosas, porque es el interés de mucha gente aquí. Es lo que vamos a intentar como equipo, no vamos a bajar los brazos. Te lo garantizo. Los jugadores quieren ponerse y hacer lo que saben, que es jugar e intentar ganar".

Su futuro: "No sé lo que va a pasar. Lo importante es que nos concentramos, y te digo que nos merecemos terminar con esta plantilla. Se habla de cambiar de entrenador, de hacer esto... Pasará lo que pase. Vamos a luchar, yo el primero. Soy un afortunado por estar aquí y voy a aprovechar hasta el último día en este club. No lo voy a dejar. Si la gente quiere que lo deje..., no. Y los jugadores no lo van a dejar. Se habla mucho de una situación incómoda...; no estamos finos últimamente, no hemos ganado los partidos suficientes, pero estamos animados para cambiarlo".

La cesión de Odegaard: "Nada... Quería salir y jugar. Lo hemos hablado dos o tres veces. Al final un jugador que quiere tener oportunidades en otro sitio... Sabía lo de Martin. Le dije de quedarse, que había que pelear, tener tranquilidad. Es largo y lo necesitábamos, era una petición mía. No fue así y es una decisión de todos. Lo importante es que esté contento y nosotros estamos aquí".

Nueva lesión de Hazard: "Nosotros lo queremos es verle sin problemas, sin lesiones. ¿Qué quieres que te diga de la mala suerte que ha tenido de momento? Es muy muy complicado, lo primero para él, que quiere demostrar, estar bien, jugar para el Real Madrid. Es muy delicado para él. Es un jugador al que vamos a ver jugar bien y sin lesionarse, ojalá que sea ahora, después de esta lesión. Espero que pueda jugar después de 2-3 semanas, que es la recuperación".

La renovación de Sergio Ramos: "Se habla mucho, me preguntas y yo no sé nada. Nadie lo sabe, vosotros tampoco. ¿Qué voy a decir, voy a contar otra vez lo mismo? Espero que se arregle, que Sergio esté aquí. No sé lo que va a pasar".

Reivindicativo: "Todos los días estoy oyendo que estoy fuera, tú el primero. Me reivindico para que nos dejen trabajar con la plantilla. Lo merecemos. El año pasado ganamos la Liga. Tenemos el derecho a pelear nuestra Liga este año, por lo menos este año. Tienes razón, tú y otros, en que hay que hacer cosas, cambiar, pero dejadnos pelear este año. Esta plantilla ganó la Liga el año pasado, no hace diez. Pido un pequeño respeto. Me preguntas y me haces reír. Vosotros decís muchas cosas, decídmelo a la casa, que me queréis cambiar, no sólo por detrás".

Koeman dice que el Barcelona no está para ganar títulos: "Nosotros vamos a intentarlo, como siempre. Somos el Real Madrid, lo vamos a intentar hasta el final. Hay dos competiciones y lo vamos a dar todo".

Qué necesita Hazard: "Sabemos que en el Chelsea no se lesionaba. Es un poco de mala suerte, ha sido un poco complicado para él. Hay que estar positivos. Tiene que prepararse bien para volver a jugar. Sabemos el jugador que es, le necesitamos al cien por cien. Esto está claro".

Si volverá a estar bien Hazard: "Es lo que quiere él. ¿Piensas que está contento con la situación? No. Y a lo mejor no la entiende totalmente, porque hace un poco de todo para estar bien. Son cosas que a veces pasan en la vida. Tiene que aceptarlo y cambiar algo para intentar que la situación sea diferente".

Cambios para la 2020-21: "Soy el responsable de esta plantilla, entonces si hay cosas que no funcionan hay que verlo con el primer responsable. El próximo año seguro que hay que hacer algo, pero este, bueno, nos merecemos esto: esta plantilla se merece dar la cara. Hablo sobre todo con la afición: tenemos que poner la cara por esta plantilla, aunque lo fácil sea tirarse. Sé que es una afición que quiere mucho a su equipo, que quiere ver ganar, jugar bien al fútbol, y es lo que vamos a intentar nosotros".

Enfadado con los medios: "Hacéis vuestro trabajo, pero es verdad que un día estoy fuera, al día siguiente un poco dentro, al siguiente si empatamos o perdemos estoy fuera... Esa es la relidad, es lo que estáis haciendo. Me enfado para deciros a vosotros que hacéis vuestro trabajo pero nosotros dentro lo vamos a intentar, vamos a dar la cara, a pelear. Tenéis que respetar".

Vinicius, clave sin Hazard: "Tiene que hacer su trabajo, lo que sabe hacer. No tengo que decir nada, tiene 19 años, tiene que aprender muchas cosas, como todos los jugadores jóvenes aquí. Lo intenta y le vamos a ayudar a que juegue bien al fútbol. Esa es mi preocupación, con él y con todos, que esté al cien por cien en todos los partidos. Somos 15 jugadores, no nos vamos a quejar, pero es la ralidad hasta que vuelvan todos. Cuanto antes, mejor para nosotros".

La Champions: "Confío en todos, tenemos dos competiciones. En Liga quedan 54 puntos en juego. Hay dos competiciones y las vamos a pelear hasta el final".

Seriedad: "Lo que me hace reír es que me pregunten por qué estoy así, no sé. Tengo la impresión de que soy el único que piensa que cada día estoy fuera. No estoy contento de que cada vez que hacemos un gran partido me pregunten esas cosas, creo que no merezco ese tratamiento. Si no llegamos, soy el primero que me voy a autocriticar. Estoy un poco enfadado, porque además llevo dos semanas encerrado en la jaula y tengo ganas de mostrar que voy a pelear".