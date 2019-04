Rakitic quiere quedarse: "No hay mejor sitio que el Barcelona"

El croata asegura estar "en mi mejor momento", dice que quiere seguir y asegura que el Barcelona llega a las semifinales "con mucha confianza".

RUEDA DE PRENSA

Ivan Rakitic compareció ante la prensa en la previa a la ida de las semifinales de la ante el .

Semifinales. "Estamos muy contentos y con mucha confianza, entre todos podemos mejorar cosas pero lo más importante es que tenemos muchas ganas, tenemos que aprender de otras eliminatorias e intentar disfrutar, lo más bonito llega ahora".

Exigencia. "No nos la exigimos, tenemos muchas ganas y ya veremos, queremos disfrutar, hay presión de sobra, eso lo entendemos, pero llegar a esta situación nos da mucha confianza".

Palabras de Messi. "Es el capitán y que escuchar sus palabras, si la exigencia es tan alta es por lo bien que se han hecho las cosas, él tiene ganas de ganar cada partido, queremos ir a por todas porque somos el ".

Messi. "Ha ganado ya cuatro Champions League, no creo que esté demasiado nervioso, él va por delante y nosotros le seguimos, él siempre nos ha enseñado que estamos muy preparados y podemos con cualquiera, luego hay que entender que hace mucho años que no llegábamos hasta aquí pero aunque ganemos el título el año que viene la afrontaremos con la misma ilusión".

El Camp Nou según Klopp. "Entendí que quitaba presión a sus jugadores y poco más, respeto mucho su opinión pero para mí y mis compañeros jugar en el Camp Nou es algo diferente, es un estadio distinto a todos los demás, yo jugaría siempre todos los partidos allí".

¿No encajar o marcar? "Tenemos que prepararnos bien para hacer el mejor partido posible, es importante tanto marcar como dejar la portería a cero, no tenemos que pensar en lo que pueda pasar en la vuelta, sabemos que para derrotar al Liverpool tendremos que estar al cien por cien".

El artículo sigue a continuación

Sensaciones individuales. "Me encuentro mejor que nunca, es un momento perfecto en mi carrera, la experiencia en el Mundial me ayudó muchísimo a la hora de analizar varias situaciones y mejorar, también gracias a la ayuda de mis compañeros y del entrenador, me siento con más fuerza".

Diferencias. "Cada equipo tiene su forma de jugar y de trabajar en función de sus necesidades, son un equipo bastante hecho, a nadie hay que explicarle cómo juegan Salah y compañía, tenemos que hacer nuestro propio juego, pensar por nosotros mismos y hacer un gran partido".

Futuro. "Ojalá pueda decidir yo, me siento muy bien y el presidente también me lo dice, siento el calor de la gente y tengo tres años más de contrato, estoy muy tranquilo y para mí no hay mejor sitio que el Barcelona".