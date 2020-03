Zárate desmintió la pelea con Russo y se refirió a su relación con Riquelme

El delantero de Boca rompió el silencio para explicar los motivos de su ausencia durante el semestre pasado y la supuesta discusión con el DT.

Semana tras semana, fecha tras fecha, había una pregunta que se multiplicaba en los pasillos de La Bombonera: ¿qué pasa con Mauro Zárate que no juega? Que las lesiones. que una pelea con Miguel Ángel Russo, que ya no lo iban a tener en cuenta... El ex-Vélez disputó tan solo 63 minutos entre los dos partidos que jugó en el semestre y los dos escuetos partes de Boca no ayudaban a aclarar la situación. Por eso, tras la obtención de la Superliga y en medio de la cuarentena, el jugador decidió romper el silencio.

"Empecé muy bien el año haciendo goles en la pretemporada siendo titular y el primer partido oficial que fue con Independiente me tocó lesionarme. No vale la pena aclarar boludeces. Siempre se va a tratar de armar quilombo en Boca (sobre la supuesta pelea con el DT). En iba a ser titular y volver de mi lesión, pero tuve esa molestia y 10 días después terminé lesionándome por querer estar. Fue un comienzo para el olvido, nunca tengo lesiones y sufrí tres seguidas", explicó en TyC Sports el delantero sobre su ausencia.

"Hablé varias veces con Riquelme. Tengo un poco de bronca porque no pude devolverle la confianza que tiene en mi en la cancha... Espero poder hacerlo cuando se vuelva a jugar", agregó, al mismo tiempo que se refirió a su futuro: "Me encantaría seguir en el club, pero no depende solo de mí... Ojalá pueda seguir jugando con esta camiseta, veremos que pasa en junio".