Zapata vuelve a convertir para que Atalanta sueñe con la Champions

venció 3-1 a en el Estadio Olímpico de y se mantiene en el cuarto puesto de la , que lo clasfica a la próxima . Duván Zapata convirtió el primer gol de los Nerazzurros y está segundo en la tabla de goleadores con 22 tantos.

El equipo local abrió el marcador en el inicio del partido a través de Marco Parolo, pero el delantero colombiano pescó un rebote adentro del área en el minuto 22 para igualar el encuentro. Timothy Castagne y Wallace en contra pusieron cifras definitivas en el segundo tiempo.

A Atalanta le quedan tres jornadas para concretar el sueño de la Champions. Primero recibirá a en Bérgamo, después visitará a en Turín y cerrará el certamen como local ante .

Zapata quedó a solo dos goles del récord de Filippo Inzaghi, quien logró el máximo número de anotaciones para Atalanta en una sola temporada de la Serie A en 1996/97 con 24 tantos.

22 - Duván Zapata has scored 22 league goals in 2018/19 : in a single Serie A season with Atalanta only Filippo Inzaghi in 1996/97 had more (24). Predatory. #LazioAtalanta