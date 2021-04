Zamorano a Goal: "Vinicius es un trofeo al que hay que sacarle brillo todos los días"

Ivan Zamorano, exjugador tocado con la varita mágica en los Clásicos, habla para Goal del 5-0 al Barça, del momento del Madrid y el futuro de Vinicius

Un azote para el Barça. Así definen unos cuantos a Iván Zamorano (Chile, 1967) por tierras catalanas. Hay jugadores que manifiestan una determinada química ante según qué rivales. Y eso es lo que le pasaba al exjugador chileno cuando tenía ante sí al FC Barcelona: se transformaba, se crecía y protagonizaba momentos inolvidables para las huestes madridistas, como aquel 5-0 en el Bernabéu de hace 26 años...

¿Fue el 5-0 su mejor faena o se decanta por otra? Porque hizo usted varios rotos ...

"Tengo dos recuerdos muy especiales. Uno, el que le ganamos al F.C.Barcelona la Supercopa (1993). Dimos la vuelta olímpica en su campo. Imagínate: ganarles, en su casa y dar la vuelta al Nou Camp. Y el otro gran recuerdo es, por supuesto, ese 5-0 del Bernabéu el año que fuimos campeones. Fue algo mágico, especialmente para mí, que participé en los 5 goles. Marqué 3. El cuarto es un tiro mío al palo, que acaba Luís Enrique convirtiéndolo en gol y el quinto es un pase de Sanchís. Yo entro sólo y se la doy a Amavisca. Si me hubieran dicho el día anterior que soñara con un Clásico ideal, jamás lo hubiera podido imaginar así de perfecto. Cuando se acerca un partido de ese calibre, me viene a la memoria eso".

A usted y a otros tantos, seguro. ¿De dónde nacía esa "fuerza interior" en este tipo de partidos?

"Para mí, el Clásico Real Madrid-Barcelona es el mejor del mundo. Señalas en el calendario el día en que se va a jugar. Los recuerdos siempre tienen que ver con la experiencia que has tenido en ellos. Cuando llegas al Real Madrid hay dos cosas que son innegociables. Una es conocer un poco la historia del club, la perspectiva que tiene de que quedar segundo es un fracaso. Y lo siguiente es ganarle al Barcelona. Eso te lo dejan muy claro nada más llegar. Yo era de los jugadores que vivían los Clásicos con mucha intensidad. Tenía claras ambas cosas".

¿Dormía bien la noche antes del encuentro?

"Esos partidos eran de vida o muerte. La noche anterior ya estabas metido en el partido. Soñabas con él. Lo visualizabas. Pero no solo tú. Tu entorno también lo vivía intensamente. Ibas por la calle y la gente, desde una semana antes, no paraban de recordarte que tenías que ganar".

La rivalidad ha cambiado mucho desde su época

"Sigue habiendo mucha, porque siempre está latente el querer ganar a tu eterno rival. Lo que sí se ha rebajado es la intensidad del odio. Vivimos otros tiempos. Con Stoichkov siempre lo comentamos: rivales sí, enemigos no. Pero antes... La esencia del Clásico es entregarte a tope por ganar a tu rival pero había que bajar las revoluciones futbolísticas del encono, como han bajado en todo el mundo".

¿Quién se convirtió en su peor pesadilla en el Barça?

"Hoy es mi amigo. Pero con Hristo Stoichkov… ufff. Él siempre vivió los Clásicos de una manera muy especial. Y como se parecía tanto a mí en eso de la motivación y del carácter, vivíamos los partidos con mucha intensidad. De hecho, creo que ambos contagiábamos nuestro temperamento al resto del equipo".

"Le veo recuperando ese feeling que tiene con la historia, con su identidad, con eso que le caracteriza como el amo , dueño y señor de situaciones decisivas. El Madrid, cuando debe ganar algo importante, lo hace. Muestra lo que mejor sabe hacer. Se transforma y me encanta. A veces aparece débil pero yo le veo para grandes cosas. En la Liga estamos vivos y en Champions estábamos eliminados porque dependíamos de otros pero ahora tenemos opciones de llegar a semifinales. Fíjate. ¿Sabes lo que tiene el Madrid? Que la gente sabe que nunca va a dejar de luchar por ser protagonista en Europa".

Pero, ¿de verdad ve al Real Madrid como el mejor equipo de Europa?

"Yo creo que el único rival que tiene el Madrid es el propio Real Madrid. Para llegar a la Final el Madrid tiene que preocuparse de su fútbol, debe tratar de recuperar a gente como Ramos y Varane e intentar seguir con esa mística que ejerce sobre una competición como la Champions. Si juega como lo hizo en el primer tiempo contra el Liverpool tiene muchas posibilidades de llegar y ganar una final de la Champions".

Al final, los grandes pueden despistarse pero acaban optando a la mejor tajada ¿no cree?

"Porque están acostumbrados a la presión competitiva. El Atlético de Madrid hace tiempo que no marcaba tanta diferencia con los equipos que le siguen. Y no sabe mantener esa distancia, porque no está acostumbrado a gestionar esas situaciones. Sabe pelear desde abajo y eso le es cómodo porque el equipo del Cholo evita ser favorito. Pero la presión se les ha venido encima y eso hace mella en los jugadores, aunque no lo digan. Es complicado mirar hacia abajo y ver que te vienen el Madrid, el Barça o el Sevilla".

¿Cómo se ve en la distancia el fenómeno Vinicius?

"Es un jugador muy joven y tiene que acabar de construir a ese futbolista que desea ser el día de mañana. Puede convertirse en un hombre fundamental, porque tiene talento, magia…".

Tendría que mostrar esa magia más a menudo...

"Es que le están exigiendo algo que nunca ha sido. Él no es un goleador. De diez ocasiones falla ocho . Pero es fundamental en el esquema táctico, en el esfuerzo, en la perseverancia, en ese otro fútbol de lucha constante. Frente al Liverpool hizo un partido que muchas veces ha hecho, pero la diferencia es que se encontró con algo tan importante como el gol. Vinicius es un trofeo al que hay que sacarle brillo todos los días. Si no, va a quedarse en el camino. Pero si trabaja y le dan confianza será fundamental".

Su candidato al Clásico del sábado lo tengo bastante claro pero ¿se atreve con un resultado?.

"Es que vi al Barcelona contra el Valladolid y no me transmitió una sensación muy positiva. No le vi despierto, con actitud de querer ganar el partido. Pero al Madrid sí le veo hambriento. Creo que van a quedar 1-0".

¡Qué moderado! Como Messi se ponga en modo Messi, igual le da un disgusto.

"Sí (se sonríe). La verdad es que cuando uno piensa en lo que queda por venir, sin Messi ni Cristiano, a uno le entra vértigo"

Siempre nos quedarán Haaland y Mbappé

"Van bien, pero el camino que aún les queda para llegar al nivel de estos dos monstruos... es larguísimo".