Yustin Arboleda: "No he tenido acercamiento con directivos del Olimpia"

El colombiano rechazó los rumores que lo vinculan con los Blancos. Además, indicó que decidirá su futuro al final del torneo.

En medio de los rumores que aseguran que tiene todo acordado con Olimpia para mudarse allí de cara al próximo torneo, el delantero colombiano Yustin Arboleda tuvo que salir a hacer declaraciones.

En las mismas, el futbolista de 28 años descartó cualquier vínculo con los Blancos y aseguró que definirá su futuro junto a su familia cuando acabe el Apertura con Marathón. "Por ahora son todas especulaciones, pero acá estamos, tenemos contrato con el equipo; seguimos trabajando y vamos a darle para adelante. Hasta el momento no he firmado nada con Olimpia, se enteran primero los de la calle que yo que soy el jugador", comenzó diciendo el cafetero.

Y agregó: "La verdad que no he tenido acercamiento con directivos del Olimpia más que una cena con el profesor Troglio que me lo encontré en una cena tras un partido. Esa es una foto vieja que está circulando; pues yo me acerqué a saludarlo, me saludó y somos profesionales. Creo que hay gente que malinterpreta las cosas, lo hace con mala intención. Desde que llegué acá soy una persona respetosa con la institución que le tengo cariño por la forma en que han tratado a mi familia y que digan estas cosas cuando estamos llegando a la etapa final del campeonato incomoda".

Igualmente, no descartó una posible llegada al Merengue en el próximo mercado: "Yo no puedo decir no, puedo llegar hoy al Olimpia, mañana al Real pasado a Motagua, luego Honduras Progreso. Esto es un trabajo, soy un profesional y mi familia depende de lo que yo pueda hacer; si el día de mañana se da la oportunidad de ir a otra institución y es lo mejor mi familia lo voy a hacer. Mientras, seguiré trabajando en Marathón donde tengo contrato hasta diciembre".

"Si en diciembre la directiva se me acerca y dialogamos y llegamos a un acuerdo, pues vamos a analizar. Por encima de todo y hasta lo económico pongo a mi familia. Lo que diga la gente que me voy a Olimpia es especulación o quieren ganar seguidores en redes sociales", explicó.

Por último, explicó por qué no ha firmado una renovación con el Verdolaga: "Yo con Marathón no he renovado nunca sin que se me termine el contrato; al final nos sentaremos y veremos qué nos conviene. En estos momentos mi contrato termina el 30 de diciembre y al finalizar veremos qué nos conviene".