Yo sí entiendo que no salga Jesús Vázquez

Héctor Gómez analiza la situación del lateral izquierdo del Valencia

El Valencia CF tenía y tiene un problema en el lateral izquierdo porque ahí acaba de renovar a su capitán, Gayà, para los próximos cuatro años y medio, y además tiene a uno de los laterales de más futuro de España, Jesús Vázquez, con ansiedad de minutos porque el fútbol no espera a nadie. Esa situación la hubiera podido solventar si en el club hubiera una planificación como toca y si hubiera herramientas para solventar de manera urgente, los problemas urgentes. Y no hay ni una, ni la otra. Y eso se responsabilidad única del que gestiona, Peter Lim, y lo sería del director técnico, Miguel Ángel Corona, si tuviera alguna responsabilidad más allá de una simple opinión que la mayoría de veces no tiene fuerza.

Porque esa es la realidad por mucho que algunos la intenten disfrazar. Lo he dicho muchas veces, pienso que si Corona tuviera mando al Valencia CF seguramente le iría mucho mejor, pero mi critica no es si ficha bien o mal, mi critica al ex del Almería, es que no manda, no le hacen caso para configurar una plantilla y se mantiene en un maravilloso silencio mientras el Valencia CF se asienta en la mediocridad de la tabla. Ese es el drama. Que en este Valencia no hay planificación y al entrenador no le da para tanto, porque tiene que entrenar, formar jugadores jóvenes y además, fichar, y tratar de renovar contratos.

Y con el tema de Jesús Vázquez, ha sido él quien ha dicho que no, que el chaval no se marchaba pese a que seguramente lo mejor para el chico y para el propio club, sería que hubiera salido cedido. Pero ahora mismo, Gattuso no puede arriesgarse a perder efectivos y por eso se ha negado en rotundo. La muestra fue el partido de Copa. Gayà descanso y Jesús fue titular porque Lato tuvo que jugar por dentro. Ahora, Lato es el quinto centrocampista y eso significa que en las próximas semanas va a tener que jugar ahí.

Hay gente que le parece bien y que lo entiende. Yo no, yo no entiendo ni comparto lo de Lato en el centro del campo. Me parece que es normalizar lo anormal y evidenciar que el Valencia CF ya utiliza parches de todos los colores para competir de manera oficial. Lato no es mediocentro, ni lo será. Pero Gattuso no tiene más efectivos y tiene que reinventarse. No es la primera vez que esta temporada tiene que meter ahí a un lateral porque no tiene más alternativas, como le ocurrió con Foulquier en Sevilla.

Por eso, entiendo que no deje salir a Jesús, y no entiendo que Corona se atreviera a decir hace dos semanas que el equipo no tenía urgencias ni estaba muy cojo en ninguna posición. Gattuso sólo tardó tres días en recordarle que faltaba un mediocentro y un banda, para que no pensara nadie que el entrenador estaba de acuerdo con eso de que no faltaba nada.

Pero en este Valencia CF no hay prisas, no hay urgencias porque hace tiempo que se asume como normal que el equipo divague por la media tabla. Parece que Gattuso quiere cambiar esa dinámica y para ello pide fichajes y experiencia. Es la misma petición que la de los dos últimos inquilinos en el banquillo. Ahora veremos si desde Singapur hay Reyes Magos. Lo que tengo claro es que lo de Jesús Vázquez terminará siendo un problema antes o después, porque el chico necesita jugar y en el Valencia CF lo va a tener muy complicado.

Héctor Gómez / "Tribuna Deportiva"