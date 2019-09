Participar en un comercial de apuestas en Colombia le salió caro a Yerry Mina. Y es que el zaguero caucano fue multado con una millonaria suma de dinero por la Federación Inglesa (FA) por inclumplir la normativa sobre apuestas en ese país.

Según la FA, el cafetero violó la Regla E8 (3) al participar en un anuncio de la casa de apuestas Betjuego en su país, algo que está estrictamente prohibido para los deportistas en el Reino Unido.

Mina, quien aseguró en su alegación que el dinero recaudado fue donado a su Fundación , aceptó los cargos y fue sancionado con una multa de 10 mil libras, unos 43 millones de pesos.

📝 | Yerry Mina has been warned by the FA as to his future conduct and fined £10,000 after admitting a misconduct charge. #EFC



