Yerry Mina, consolidado en la titular del Everton para visitar al Watford

Yerry Mina parece inamovible en la defensa azul y este sábado seguirá como titular del en la visita al .

En plenitud de condiciones, el de Guachené se muestra como una pieza fija en el esquema defensivo de Carlo Ancelotti, luego de superar un problema físico unas semanas atrás que solo le permitieron jugar cinco minutos ante . Una vez recuperado, Yerry reapareció desde el vamos en las igualdades ante y Newcastle.

Mina es uno de los pocos colombianos que ha tenido regularidad esta temporada, en un equipo donde para este juego en particular, el técnico italiano realizó tres cambios con los regresos de Richarlison, Iwobi y Sigurdsson.

⚠️ TEAM NEWS! ⚠️



3️⃣ changes

🔙 Richarlison, Iwobi and Sigurdsson all return



UTT! 🔵 #WATEVE pic.twitter.com/ofeNwPUhja