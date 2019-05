"Ya tomé una decisión" - Hazard sugiere que cambiará el Chelsea por el Real Madrid

El delantero belga habló con la prensa nada más acabar el partido ante el Leicester City. Asegura que el club blue ya sabe su decisión

, delantero del, ha confirmado que ya tomó "una decisión" sobre su futuro. En ese sentido, el internacional belga ha sugerido que dejará Stamford Bridge para fichar por eleste verano.Las conversaciones entre el Real Madrid y el Chelsea en torno a Hazard llevan mucho tiempo, aunque hubo cierta esperanza en el oeste de Londres para que el ex jugador delpudiera firmar un nuevo contrato con los Blues.El Chelsea está exigiendopor su futbolista estrella, que salió desde el banquillo contra el este domingo para jugar el queEl empate 0-0 contra los Foxes le permite a los capitalinos asegurar el tercer puesto de la liga, una jornada después de haberse garantizado una plaza en la 2018/19 con la victoria ante el .Sin embargo, Hazard ha revelado que ese logro no tendrá relación con su futuro., dijo Hazard a los periodistas cuando se le preguntó si la certeza de jugar en la principal competición de clubes de Europa podría convencerlo de quedarse.Dieciséis goles y 15 asistencias representan, y la pérdida del jugador de 28 años se hará sentir con fuerza en Stamford Bridge, ya que fueA pesar de ser suplente en el King Power Stadium, Hazard siguió siendo el foco de los fanáticos Blues, que

También hubo una pancarta mediante la cual los hinchas intentaron convencer a su hombre estrella que decía "Eden Hazard sangra azul, Chelsea es tu hogar".

Un último pulgar hacia arriba fue otorgado a los hinchas después del encuentro, y a pesar de todas las conversaciones sobre su futuro, Hazard fue contundente al negar que todos esos rumores lo hayan distraido durante la temporada. "Nunca, nunca me he distraído", continuó Hazard. "Cuando estás en el campo, tratas de concentrarte en la pelota. Eso es todo. Cuando estoy en el campo de juego, trato de hacer lo mejor. No estoy pensando en esto ni en lo otro, ni en mi situación ni en la del club. Solo intento ganar partidos".



Al Chelsea le queda sólo un partido esta temporada, la final de la Europa League en Bakú. Probablemente sea la última función de Hazard como Blue.