Xelajú le dio la bienvenida a Mingorance

Los Chivos destacaron los campeonatos conseguidos por el argentino con Antigua y Municipal.

Xelajú es uno de los equipos que se ha mostrado más activo en el mercado de pases. Uno de los refuerzos de los Chivos es Pablo Mingorance, uno de los flamantes fichajes del equipo de cara a lo que será la próxima temporada de la Liga Nacional.

Mingorance viene de vestir la camiseta de Antigua, equipo con el que salió campeón. También se consagró cuando estuvo en Municipal. Esa es la razón por la que Xelajú lo recibió destacando su palmarés: "Damos la bienvenida al dos veces campeón nacional", resaltó el equipo quetzalteco.

Vale destacar que el argentino salió de Antigua, luego de no ser tomado en cuenta por el club. Así lo reveló el propio futbolista el pasado 3 de junio: "Quiero aclarar que no recibí ninguna propuesta por parte de Antigua, solo un llamado diciéndome que no iba a ser tenido en cuenta".