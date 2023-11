Xavi, sobre las polémicas declaraciones de Gündogan: "Expresó el enfado que teníamos todos, su cultura es diferente a la nuestra"

Xavi compareció en la previa al partido contra la Real Sociedad y aseguró que las palabras del alemán no provocaron divisiones en el vestuario.

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, compareció este viernes en la previa al partido contra la Real Sociedad de este sábado (21:00 horas, Movistar).

El preparador azulgrana confirmó que Pedri está "al cien por cien", por lo que se espera que esté en la convocatoria para el duelo de Anoeta, y aseguró que no hay polémicas en el vestuario tras las declaraciones de Gündogan. "Expresó el enfado de todos, su cultura es diferente", señaló.

Al mismo tiempo, dijo que Frenkie de Jong todavía no está listo para volver.

A continuación, las frases más destacadas del técnico azulgrana...

LA REAL SOCIEDAD

"Es un rival de Champions, de los mejores equipos en línea defensiva. Imanol es uno de los mejores entrenadores de la categoría. Después de la derrota contra el Madrid el equipo ha dado un paso adelante. Tenemos que reaccionar y ganar los tres puntos".

SOBRE LAS PALABRAS DE GÜNDOGAN

"La palabra conformidad no es del ADN Barça. Nosotros estamos por la excelencia. Las palabras de Gündo no las hemos visto polémicas, estamos de acuerdo con lo que dijo. Perdimos el Clásico por errores nuestros. No hemos generado polémica en el vestuario".

"Él expresó el enfado que teníamos todos dentro. Su cultura es diferente a la nuestra. Si ves la derrota el otro día del Bayern, Müller salió y criticó. En el vestuario no ha generado ninguna polémica".

EL REGRESO DE PEDRI

"No se ha dilatado su vuelta. Está al cien por cien. Lo veo preparado. Es una gran noticia para el equipo".

"El objetivo de todos es estar bien físicamente. Trabajamos mucho la prevención de lesiones. Para mí es un futbolista fundamental. Ojalá pueda tener continuidad para demostrar que vale mucho".

NO ESTÁ LISTO DE JONG

"Depende de sus sensaciones. Pedri tiene buenas sensaciones, pero Frenkie aún no. Él lo ha intentado pero tiene dolor".

"No busques los tres pies al gato. En las lesiones va todo bien, tranquilos. Hay un 30% de preguntas de los lesionados. Frenkie tiene malas sensaciones, le duele".

LA DERROTA DEL CLÁSICO

"Teníamos el partido controlado. Lo perdimos, pero lo teníamos en la mano. Los detalles nos hicieron perder el partido. Mañana hay otro test y hay que sacarlo. Tenemos tiempo de aprender, estamos a cuatro puntos de los líderes pero hay tiempo para recuperarnos".

SOBRE LAS PALABRAS DE BOJAN SOBRE LAMINE YAMAL

"Yo creo que es un mensaje muy positivo de Bojan. Viene a decir que hay que ir con cautela. No hay que precipitarse porque tiene 16 años. Tenemos grandes expectativas en él pero no hay que correr. La figura de Bojan es muy importante para el club. Hay que gestionar a los jóvenes en la presión. ¿De nota? Pues que apruebe".

(Bojan había dicho que el objetivo de Lamine este año debe ser acabar cuarto de la ESO)

EL NIVEL DE ORIOL ROMEU

"Creo que está haciendo un buen trabajo, pero hay competencia. Va de rendimiento. El que mejor esté es el que va a jugar. Veo a Oriol preparado mentalmente, es un tío con gran predisposición. Seguirá siendo importante para el grupo".

SU ESTADO DE ÁNIMO

"Yo sé que hay mucha exigencia. No estoy enojado para nada, todo lo contrario. Estoy feliz. En la temporada hay baches y tienes que ir gestionando como entrenador. Veo al equipo muy preparado para girar esta situación, quedan muchísimas jornadas de Liga. Hay que seguir trabajando, no estoy molesto y menos con vosotros".

TODO OK EN EL VESTUARIO

"Tenemos un vestuario muy sano y muy noble. Nunca ha fallado la actitud, estoy contento con el trabajo y la predisposición de todo el mundo. Máxima presión, bienvenida sea. El equipo tiene hambre".

SOBRE KUBO

"Para mí es uno de los futbolistas más diferenciales de la Real Sociedad. Está en un momento extraordinario y tendremos que pararlo. Es un futbolista de mucho nivel".

LA FINAL DE LA LIBERTADORES

"No tengo mucho conocimiento, no sigo los partidos. Es la Champions de Sudamérica. Que gane el mejor y que haya paz en la grada. Hay una tensión que no es buena para el fútbol, que no haya incidentes. Boca para Riquelme era una religión. No lo he vivido, pero entiendo la repercusión. Es como el Barça-Madrid".