Xavi, sobre entrenar al Barça: "No sería un inconveniente entrenar a Messi"

Xavi Hernández concedió una entrevista al diario 'ARA' y repasó la actualidad azulgrana

La mala racha del FC no ha pasado desapercibida para nadie. Y menos para Xavi Hernández. El ex-jugador del equipo de la Ciudad Condal y actual entrenador de Al-Sadd concedió una entrevista al diario 'ARA' donde quiso repasar su momento actual y habló también del equipo de su vida.

Xavi, que jugó con Messi, Busquets o Jordi Alba, dejó una respuesta interesante al ser cuestionado si entrenaría al Barcelona. : "No sería ningún inconveniente. Ya sé como es Leo, y Luis (Suárez), Busi, Jordi (Alba), Piqué o Sergi. Sé como entrenan, su capacidad de lideraje, si un día están tristes o enfadados... Ojalá como entrenador pudiera tener tres, cinco, ocho o diez jugadores que ya conociera y con los que además, tuviera buena relación", afirmó.

Sobre Messi, el campeón del mundo del año 2010 describió a su ex-compañero de forma exhaustiva. "Es un jugador que si lo convences puede ser hasta el mejor defensa. Tiene velocidad física y mental. Lo tiene todo. Si convences al crack para que corra, ¿qué harán los demás? Pues correr el doble. El problema en el mediocampo es que si no hay un trabajo defensivo y gente que se implique, entonces se sufre en los repliegues".

Sobre el papel de los entrenadores en los clubes, Hernández afirmó que "el técnico es muy importante, pero sin los jugadores no hay nada que hacer".

En su comienzo como entrenador en al frente de Al-Sadd, Xavi también contestó sobre la posibilidad de que sus comienzos en los banquillos al frente del equipo asiático lo convierta en una especie de 'puente' para llegar al Camp Nou.

"No se si será un puente con el Barça. Lo único que me preocupa ahora es hacerlo bien aquí, ganar títulos y equivocarme en algunas cosas para así aprender de cara al futuro", expresaba.

"Tengo la sensación que la gente espera mucho de mí. Por un lado me gusta que me vean como el futurible entrenador del Barça, pero por otro es un poco como una losa. Costará encontrar el momento de volver. Fue muy difícil marchar pero tampoco será fácil regresar. Pero tengo una ilusión enorme", analizaba Xavi sobre las expectativas sobre su nueva etapa en el fútbol.

Además, también fue preguntado por la posibilidad de que Carles Puyol vuelva a la estructura del FC Barcelona. "Es una persona válida, coherente, con sentido común y liderazgo. Y más culé que el palo de la bandera". Considera que "Puyol ha de estar decidiendo cosas en el Barça, como también Iniesta. En todo caso entiendo que se lo esté pensando, porque el Barça es una trituradora de personas. Tarde o temprano Puyol volverá, pero cuando crea que es el momento y lo sienta así".

Sin duda, uno de los temas que más ha preocupado al barcelonismo ha sido la llegada, o mejor dicho, la no llegada de Neymar por segunda vez al Barça. También a eso se quiso referir el técnico.

"El Barça necesita gente por fuera, por las bandas y con desequilibrio en el uno contra uno. Neymar es el mejor. En otros aspectos no entro, pero en el deportivo nos hubiera ido muy bien", comentó en la entrevista. Sobre de Jong, comentó que le considera "más de interior que de pivote. A Busquets no le tocaría. Domina el juego y tiene un control absoluto de la situación. No haría muchas rotaciones con él"

Acerca de Ernesto Valverde, cuya figura va quedando cada vez más tocada, opina que el problema comenzó con la marcha de Neymar. "Cuando se fue, Valverde supo ajustar el equipo y consiguió que el equipo siguiera dominando los partidos, aunque de una manera diferente a como lo hacíamos nosotros. Los jugadores han dicho públicamente que están a gusto y que trabajan bien con él. Se puede perder o ganar, pero nadie puede discutir que la plantilla está con él. Otra cosa es el entorno", expresó.

Para finalizar, Xavi habló de lo que debe ser el estilo de juego de un entrenador. "Como decía Cruyff: 'si tienes la pelota, no la tiene el contrario'. Es una de mis máximas en el fútbol. No soy un talibán de la posesión, pero he llegado a la conclusión, antes como futbolista y ahora como entrenador, que con el balón se disfruta más y uno se lo pasa mejor en el campo. Un entrenador ha de ser un acompañador y un vendedor de ideas. Ha de convencer. Soy una persona de grupo. No puedo decir blanco y que mis jugadores se vayan creyendo que es negro. Necesito preguntar y llegar a consensos. Un entrenador es muy importante pero sin los futbolistas adecuados no es nada".