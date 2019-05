Xavi: "Si el Barça no vuelve a dominar los partidos, imposible ganar la Champions"

"Nos lo dice la historia. El Barça ha ganado la Champions sólo cuando ha sido muy dominador del juego"

Era la última vez, pero no fue una fiesta. Xavi Hernández colgó las botas en y lo hizo con derrota. Del se fue levantando la , pero en su segunda etapa, en el Al-Sadd, el final no pudo ser feliz, porque su equipo fue derrotado en la final de la Emir Cup por el Al-Duhail. En cualquier caso, nada más acabar su carrera como jugador profesional, Xavi Hernández quiso repasar la actualidad azulgrana y sus perspectivas de futuro en una entrevista para TV3.

El catalán se muestra muy prudente y considera que aún es muy pronto para pensar en el banquillo del primer equipo barcelonista: "No me veo todavía. No puedo comenzar mi carrera como entrenador del primer equipo del Barça, no es normal. Tengo que ser prudente y consciente que son etapas que se deben ir quemando" dijo

Además comentó: "Yo también me debo probar como entrenador. Es una etapa nueva, empiezo de cero, y sería muy precipitado ahora volver a Can Barça o coger un equipo de Primera, ya no sólo el Barça, que son palabras mayores. Por tanto, tiempo al tiempo" explió Xavi.

Por último, al ser cuestionado sobre el batacazo del Barcelona en la Champions ante el , Xavi analizó "creo que el Barça tiene que volver a dominar los partidos. Si no, es imposible ganar la Champions. Nos lo dice la historia. El Barça ha ganado la Champions, primero cuando ha ganado la Liga, y cuando ha sido muy dominador del juego, muy dominador del partido. Y ahora, en estos momentos, creo que no lo somos tanto", sentenció.