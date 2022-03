Xavi: "No hay ningún jugador que haya dicho 'no' al Barça desde que estoy"

El Barcelona mejora por momentos. El equipo de Xavi Hernández ha recuperado las buenas sensaciones, la buena dinámica de resultados, el fútbol atractivo y la capacidad goleadora, algo que venía siendo escaso durante los últimos meses. Este jueves, los azulgrana reciben al Galatasaray en el Camp Nou, en la ida de los octavos de final de la Europa League, una competición que ya se ha convertido en una de las grandes esperanzas de la temporada para el club catalán. Un día antes del partido, en la previa, el técnico egarense y el centrocampista Frenkie de Jong atendieron a los medios de comunicación.

Rueda de prensa de Xavi

Planteamiento: "Primero, con ilusión. Estamos en una competición que, pese a no ser la Champions, nos genera ilusión. Ante el Napoli quedamos con muy buenas sensaciones. Estamos en una dinámica muy buena y no queremos salir de ella. Tenemos que plantear el partido de la misma forma que los últimos, ir al ataque, crear ocasiones y seguir nuestro modelo. Hay que ganar bien para luego no sufrir en Turquía".

Mejor llegar en verano: "No lo sabremos nunca. Estoy muy agradecido al presidente, estoy encantado con él. Es un líder natural. Hemos hecho un equipo fantástico con Mateu, Jordi, él mismo y el staff. Siempre va de cara, no tiene dos caras, estoy encantado con eso. Nos deja trabajar. No sabremos nunca qué hubiera pasado si hubiera llegado en verano".

Renovaciones de Gavi y Araujo: "Son dos futbolistas importantísimos de presente y de futuro. El club está trabajando bien con sus agentes para llegar a un acuerdo. Son renovaciones prioritarias. Está el club trabajando, es un proceso. A veces se alarga porque todas las partes tienen intereses, pero los dos están felices en Barcelona, están contando y son importantes. Son el futuro del club. Esperemos, es cuestión de tiempo".

Domènec Torrent: "Dome es un amigo. De hecho, hace cinco meses estuvimos en Qatar. Cosas de la vida, mañana nos enfrentamos. Es un gran entrenador, tiene mucha experiencia y su modelo de juego es muy parecido al nuestro. Necesita tiempo. Es un cambio en la liga turca. Tiene capacidad para hacerlo bien. No se entiende la clasificación del Galatasaray por historia y por los nombres. Mañana nos va a complicar, salió líder de su grupo estando la Lazio y el Marsella".

Europa League gran objetivo real: "Están los dos objetivos. El primer gran objetivo es estar en Champions y eso nos lo da ganar la Europa League y quedar bien en LaLiga. La Europa League es una ilusión para nosotros, pero LaLiga nos dice como estás, no te engaña. Te puedes quedar fuera de una competición de eliminatorias, pero LaLiga nos dice cómo estamos trabajando".

Opciones en LaLiga: "Ya dije que no descartamos nada. Cada semana que pasa, si la diferencia es la misma es mucho más difícil. Las matemáticas nos dicen que todavía podemos. Pero el Madrid está muy fuerte, está haciendo los mismos puntos que nosotros. Van con el tiempo a favor, pero no es imposible".

Ser favoritos: "No me veo como uno de los favoritos. No conocemos la competición, no la hemos ganado nunca. Los favoritos son los últimos campeones. El Sevilla es más favorito que nosotros, seguro. Estamos en buena forma, pero esto no va de momentos sino de demostrarlo en el campo. Mañana hay un examen y el domingo otro. No hemos hecho nada todavía, simplemente tenemos sensaciones muy buenas y estamos en una buena dinámica".

Rotaciones: "Mañana habrá cambios porque hay gente cansada, gente que acumula muchos minutos y gente con molestias. Tenemos un abanico de posibilidades en el medio campo y arriba, y esto hay que aprovecharlo. Hay gente fresca y con ganas de jugar. Si todos trabajan, el nivel del equipo no tiene que bajar".

Real Madrid-PSG y Champions para Messi: "Messi ha hecho maravillas no solamente en el Bernabéu, sino en todos los campos. Sí lo veré, es un partido grande. No me iré a cenar, no te engañaré. Es un partidazo. Todo el mundo que pueda lo verá, que gane el mejor, pero si pueden ganar Messi y Neymar, que son amigos, mejor".

Competencia para Ter Stegen: "Cuando tienes a alguien al lado y nos ves claro tu asiento, das más de ti. Esto es la vida, la competencia. Todos mejoran. Cuando ves que puedes no jugar, miras al lado y analizas en qué puedes mejorar. Esto va de rendimiento, estado físico, ánimos, estado psicológico. A todos les va bien la competencia, claro que sí, siempre es bienvenida".

Gestión con los jugadores que tienen menos minutos: "No hablamos del futuro, sino del presente. Intento decirles que en cualquier momento habrá una oportunidad, así es e lfútbol. Lo he vivido con el jugador. Cuando te aparece la oportunidad tienes que rendir. Pero tienes que entrenar bien para tener esa oportunidad. No tengo ninguna queja de nadie, simplemente les insisto que tienen que seguir entrenando fuerte".

Reunión con Haaland: "¿Tu lo confirmas que me vi con Haaland? Yo no lo sabía [se ríe]. ¿Es pregunta o es confirmación? Claro que sí, siempre es buen momento para fichar por el Barça, no tengo dudas. Para cualquier futbolista. No hay ningún futbolista que haya dicho que no al Barça desde que soy entrenador, te lo puedo asegurar".

Cómo se convence a un jugador por proyecto: "El jugador que queremos fichar, cuando podemos hablar con él o su agente le insistimos en el modelo de juego, en lo que se encontrará, en que disfrutará en los entrenos. En otro club, si tocas 20 pelotas, aquí tocas 40. En el caso del os delanteros y centrocampistas, tendrás más ocasiones de gol. Intento transmitir que es el mejor club del mundo y que la ciudad es maravillosa. Hay muchos aspectos. Venir al Barça es una oportunidad de oro y el modelo le hará mejor".

Declaraciones de Koeman: "En la relación Koeman-presidente no me puedo meter, no puedo opinar. Sí puedo decir que le tengo un respeto absoluto, fue uno de mis jugadores favoritos, una referencia. Me emocionaba verle jugar. Es una leyenda del club, es impepinable. Luego le tuve como asistente en el Barça B, me ayudó también. Y como culé, agradecido de que viniera en un momento difícil de la historia. Hizo buen trabajo y fue valiente con gente joven que ahora es una realidad. Él fue quién apostó por estos jóvenes. Solamente puedo decir buenas palabras".

Recuperación de Ansu Fati: "Ansu está en la parte final de su lesión. Vamos a ver si poco a poco se incorpora al grupo y empieza a hacer entreamiento parcial. Sus sensaciones marcarán los tiempos para su vuelta. Será un futbolista importantísimo para el club. Tener a futbolistas importantes al lado no significa que él vaya a tener un rol menor".

Rueda de prensa de Frenkie de Jong

Favoritos: "Galatasaray es un buen equipo, pero claro, somos favoritos. Queremos ganar siempre, sobre todo cuando jugamos en casa".

Críticas por su juego: "Me siento bien en el club. Estamos en una buena dinámica en el equipo. Me siento cómodo, quiero seguir y sobre todo, mejorar. Creo que puedo dar más todavía, estoy trabajando duro con los místers y la gente del club para mejorar".

Dolido por las críticas: "No se si es mi mejor versión, siempre podemos mejorar. Cuando la gente me critica no me duele, pero creo que muchos no están viendo bien los partidos. Si algún periodista dice que Frenkie no ha estado bien, la gente ya cree eso. Creo que la gente habla mucho sin ver y no tiene su opinión. Cuando uno dice que Frenkie no está bien, la gente se cree al periodista".

Qué ha cambiado desde la llegada de Xavi: "Estamos muy bien últimamente, jugamos bien, ganamos partidos, creamos muchas ocasiones. Queremos seguir así, mejorar y seguir en esa dinámica".

Gran objetivo, la Europa League: "Claro que nos hace ilusión. Estamos en la Europa League, es una buena competición. Queremos estar en la Champions, pero no es posible, por lo tanto, vamos a por todas para ganarla".

Fracaso no ganar el torneo: "Fracaso no sería, porque hay buenos equipos. Siempre puedes tener un día malo o que el contrario esté muy bien. Pero claro que el objetivo es ganarla".

Vídeo que ve con Xavi: "Son vídeos de los partidos, momentos donde podemos mejorar. Por ejemplo, donde tengo que colocarme en el campo, como tengo que recibir la pelota. Va sobre todos los aspectos de mi juego".

Por qué es buen momento para venir al Barça: "Siempre es un buen momento para venir el Barça. Es uno de los clubes más grandes del mundo, puedes disfrutar mucho jugando por la manera en la que jugamos. Siempre luchamos por todos los títulos. Si nos reforzamos bien, la temporada que viene podemos luchar por todo".

Cuatro entrenadores: "Nunca es una buena señal cuando hay cuatro entrenadores en tres años. Pero con todos los místers que han estado me he sentido muy bien y cómodo. Cuando no juegas bien no es culpa del entrenador o de otra gente, siempre es culpa tuya".

Calidad de Mazraoui: "Es un muy buen jugador. No sé si va a venir, pero como jugador es muy bueno, tiene mucha calidad. No puedo decir nada sobre si viene o no".

El nivel de Pedri: "Pedri tiene un talento enorme. Cuando él juega, parece que es muy fácil lo que hace, porque lo hace perfecto. Puede marcar una época aquí, seguro".

La subida de los jóvenes: "Tenemos muchos jugadores con mucha calidad en el centro del campo. Siempre está bien competir entre nosotros. No me da miedo. Está bien para el equipo tenerlos y que todos podamos ser titulares. Estoy muy contento con eso".