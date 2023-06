Xavi: "Messi decidirá la próxima semana"

En una entrevista con Mundo Deportivo, el entrenador culé habló del astro argentino y también del posible mercado del Barcelona.

Xavi Hernández dio una entrevista exclusiva para Mundo Deportivo en la Ciutat Esportiva y habló de los posibles fichajes del Barca, incluido el regreso de Leo Messi, del que mencionó que en los próximos días podría tomar una decisión.

¿Qué dijo Xavi sobre el regreso de Messi?

Ya he dicho muchas veces, él tiene las puertas abiertas aquí, yo soy el entrenador y sé que nos va a ayudar si él decide venir, pero al final yo creo que hay que dejarlo un poco tranquilo. Él acaba la temporada allí, tiene mucho respeto para el Paris Saint-Germain, quiere acabar de la mejor manera, acaba contrato y luego se ha ganado todo el derecho del mundo a decir dónde ir, dónde acabar su carrera. Pienso que tiene fútbol para seguir en en el alto nivel y que si viene al Barça, lo que queremos la mayoría o todos los culés, en especial el entrenador, tiene las puertas abiertas, estoy convencido de que va a ir bien.

"En cuanto al tema futbolístico, depende de él, para mí no hay dudas. Si Leo decide venir, tiene las puertas abiertas a nivel de fútbol. Sé que nos va a ayudar. Yo soy el responsable del staff, tiene toda la confianza y toda la ilusión del staff para que se incorpore. No hay ninguna duda. Tengo cero dudas de que nos va a ayudar mucho a nivel futbolístico. A partir de ahí, el tema contractual ya no es de mi incumbencia".

El entrenador también mencionó que el club asegura que el "tema Messi" está controlado en lo contractual y "que se puede" pero que si depende de su "OK", "lo tienen al 100%".

Sobre la pregunta concreta de si Xavi habla con Messi, el entrenador contestó:

Me dijo que la semana que viene tomará una decisión y hay que dejarlo tranquilo. Al final, si hablamos de Leo cada día, cada día, creo que no suma tampoco. Al final decidirá él la semana que viene y ahora hay 200 hipótesis. Al final decidirá él su futuro y aquí tiene las puertas abiertas, no hay más debate.

¿En qué posición jugará Messi y que otros fichajes quiere Xavi para el Barcelona?

Pues en muchas posiciones se puede adaptar de interior, puede jugar de extremo, puede jugar como media punta, puede jugar como falso nueve, donde ha jugado toda la vida. Al final hay que encontrarle un hábitat natural para que potencie todo su juego, pero sí veo que nos puede ayudar muchísimo, creo que nos falta ese talento en el último tercio y Leo te lo da siempre.

Sobre Bernardo Silva:

"Sería una maravilla, pero también es jugador del City, muy difícil."

Sobre Joshua Kimmich:

"Aquí luego se me enfadan los clubs, como se me enfadó el director deportivo de la Real Sociedad. Al final me preguntáis, me volvéis a preguntar... estamos hablando de nombres que son números uno en su posición, Zubimendi y Kimmich que es un top super top y además que entiende el juego fantástico.

Necesitamos un reemplazo del máximo nivel, se marcha un futbolista que ha sido titular toda la temporada (Busquets), importante, muy líder de este Barça que ha ganado la Liga y Supercopa. Necesitamos un jugador de mucho nivel en esa posición, si no nos costará competir el año siguiente. Si puede haber alguna puerta abierta, tendría que haber una negociación con el Bayern de Múnich".