Xavi insiste con Dembelé: quiere que se quede en el Barcelona

El contrato del francés acaba el próximo 30 de junio, pero Xavi pide al club un pequeño esfuerzo

Pasan los días, avanzan las hojas del calendario y el contrato de Ousmane Dembélé con el Barça acaba el próximo 30 de junio. Sin embargo, a pesar de que el tiempo corre, según ha podido saber GOAL, Xavi Hernández sigue insistiendo por el "mosquito". Considera que el internacional galo es un activo importante, cree que se le puede sacar mucho partido todavía y está convencido de que su continuidad sería positiva para el equipo, ya que apostar por otros fichajes podría ser incluso más caro que renovar a Dembélé. Así se lo ha transmitido en las últimas fechas a la cúpula del club. Xavi es consciente de que las negociaciones no están avanzando como le gustaría y comprende que el club tendrá que tomar una decisión final que está dispuesto a acatar, siga o no Ousmane, pero no se da por vencido y sigue insistiendo en que la continuidad de Dembelé en el Camp Nou sería bienvenida, porque confía en el jugador.

Renovar o no renovar, ésa es la cuestión

A un lado aparecen difrentes nombres de posibles extremos vinculados al Barça, como Ángel Di María o Rapinha. Jugadores que interesan el club. Al otro lado de la ventanilla asoma la situación de Dembélé, que sigue bloqueada y que cada día parece más difícil de resolver, porque el 30 de junio está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, Xavi es el mejor aval para Ousmane. El técnico apura las opciones para conseguir que el club le permita quedarse y está convencido de que aportará muchas cosas al equipo si acaba quedándose. De momento, no hay avances entre el entorno de Ousmane y el club azulgrana. Al fondo, el interés de clubes como Chelsea o PSG, entre otros, aunque no existe una oferta formal.

Xavi, el gran valedor de Ousmane

Todo parece indicar que la continuidad de Dembélé en el Camp Nou tiene fecha de caducidad, pero Xavi insiste. Si el club hace un esfuerzo para cerrar su continuidad, él estará satisfecho. Veremos en qué acaba esta partida de ajedrez. Lo que nadie podrá negar es que, si al final Dembélé sigue en el Barça, será gracias al apoyo incondicional de Xavi, que apuesta por él. Xavi sabe que es difícil que siga en Can Barça, pero no se da por vencido con Dembélé.