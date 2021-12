Xavi: "Gavi no tiene techo"

El Barça ha logrado ganar de nuevo después de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria. Xavi Hernández fue clarísimo en la rueda de prensa previa, había que ganar como fuera por varios motivos: el primero, para no descolgarse de la lucha por los puestos de Champions League; en segundo lugar, por la necesidad de cambiar la dinámica perdedora en la que se había consolidado el Barcelona durante las últimas semanas; y en última instancia, para levantar el ánimo de los jugadores y acabar el año 2021 con buenas sensaciones.

Los goles de Jutglà, Gavi y Nico dieron los tres puntos tan necesarios al Barça, que el martes visitará el Sánchez Pizjuán para cerrar definitivamente un año muy complicado para el barcelonismo. Así lo ha vivido el entrenador del conjunto blaugrana.

Las reflexiones de Xavi

Jutglà de 'nueve': "A nivel táctico, hemos trabajado atacar espacios. Teníamos claro que el Elche jugaba 4-4-2, con lo cuál de los tres centrales uno tenía que progresar, con Jordi de interior y Jutglà generando espacios. Ferran tiene esas condiciones. Es más extremo que nueve, pero ataca bien los espacios, los centrales le siguen y se generan espacios. Hay cosas que todavía me sorprenden del tema de juego de posición, no está trabajado. Hasta el primer gol del Elche lo hemos hecho bien. En la segunda parte lo hemos intentado hacer con Gavi, pero es más mediocampista y no es su principal virtud. Nos tenemos que quitar el sombrero con él".

Once Gavis: "No, porque no habría equilibrio. Pero cómo compite, lo que genera, es espectacular. Es el futuro del club junto a Nico, Araujo, Eric, Abde. Son muy jóvenes y están marcando la diferencia, es mucho. Con 18 años recuerdo estar bastante espantado jugando aquí. Gavi emociona por cómo compite incluso con rampas".

Más sobre Gavi: "Sorprende la edad. Tiene 17 años, no es ni mayor de edad. Imagínate. Está marcando diferencias, hoy hace una asistencia, un gol y todo el trabajo espectacular. Estoy encantado de tenerle. No hay que compararle con nadie. Rebosa personalidad. Que siga así, que no frene, que llege al área. No tiene techo".

Paso al frente de los jugadores con experiencia: "Cuando digo que los jóvenes marcan diferencias no mando un mensaje para los veteranos. El trabajo de Busi, Gerard, Jordi, Ter Stegen o el mismo Frenkie se están dejando la piel. Estoy encantado con el equipo, la actitud que tienen todos. Para crecer hay que sufrir y volver al modelo, que lo habíamos perdido y me sorprende muchísimo".

Qué le falta a Frenkie de Jong: "Nos ha aportado cosas. No ha estado con la fluidez de Gavi o Nico, pero está haciendo un esfuerzo espectacular. Ha tenido molestias durante la semana y le hemos protegido. Ha hecho un trabajo muy bueno, que a lo mejor no se ve. Puede que también sea un tema de fatiga porque ha jugado muchos minutos con el Barça y su selección. Buscamos que los jugadores estén siempre de cara a la portería rival. Luego tienes a jugadores como Gavi que estando de espaldas te genera la superioridad con un control brillante, pero eso es talento individual. Es cuestión de insistir y de que crezca con el equipo".

Pérdida del modelo: "No lo sé, no he estado aquí en seis años. Hay cosas que sorprenden a nivel táctico, a nivel de tercer hombre, de buscar al libre, de quién salta. Cuesta de entender, pero está pasando y por eso nos está costando más de lo normal".

Jugadores sin modelo: "Depende del jugador, pero hay una gran mayoría que no lo entiende, que no lo ha trabajado. Son automatismos que desde los once años he ido trabajando y que hay jugadores que no parecen haberlo trabajado y eso sorprende mucho".

Empate del Elche: "Un poco de cabreo e indignación. Cuando ves un partido en el que estás dominando tanto y siendo tan superior al rival, te indignas. Porque debíamos cambiar la dinámica, nos está pasando de todo. Cada partido es una final, significa mucho para nosotros".

La hornada Nico, Abde, Gavi se parece a la de Busquets, Pedro, Messi: "Puede ser mejor, porque hay siete u ocho jugadores. No hemos puesto a ninguno más porque debemos ser siete profesionales con ficha del primer equipo. Estamos ligados de pies y manos porque hubiéramos puesto a más jugadores del filial en el once".

Votación de la financiación del Espai Barça: "A votar. Cuantos más socios votemos más vivo estará el club. Es necesario. Yo votaré que sí. El proyecto es fantástico, el club tiene que dar un paso adelante y el Espai Barça será espectacular, histórico".