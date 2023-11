Xavi: "Estamos a mitad de camino para recuperar a un Barça grande, del éxito total"

Xavi comparece junto a Jules Koundé en la previa del partido contra el Shakhtar Donetsk.

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, ha comparecido este lunes 6 de noviembre junto a Jules Koundé en la previa del partido de la Champions League contra el Shakhtar Donetsk.

El preparador azulgrana habló en sala de prensa del Volksparkstadion, casa del Hamburgo SV, donde el Shakhtar disputa sus partidos en condición de local por la invasión de Rusia a Ucrania.

"Estamos a mitad de camino para recuperar a un Barça grande, del éxito total", fue la frase más destacada que dejó el entrenador.

Las declaraciones más destacadas de Xavi Hernández antes del Shakhtar Donetsk vs. Barcelona:

DOS AÑOS COMO ENTRENADOR

"Hemos ido cumpliendo los objetivos que nos habíamos marcado como staff y que nos marcó el club. Llegamos en un momento difícil a nivel de números y clasificación. Salvamos la temporada. En la segunda ganamos dos títulos y con buen juego. Ahora hay que conseguir la excelencia. Estamos a mitad de camino para recuperar un Barça grande. El resumen es positivo. Estoy contento y feliz pero estamos a la mitad del éxito total, que es un Barça en Europa y seguir compitiendo en las competiciones domésticas".

OBJETIVO: OCTAVOS DE FINAL

"Hemos hecho los deberes. Nueve de nueve hasta ahora, un bagaje idea pero hay que confirmarlo. El objetivo, como ya dije, es pasar a octavos y el segundo es ser primeros. Lo tenemos en la mano y mañana es una oportunidad muy buena".

REGRESO DE PEDRI Y EL RESTO DE LESIONADOS

"Seguro que lo notaremos para bien. Pedri, Robert, Jules, Rafa son vitales para el equipo más allá del nivel futbolístico. Hemos ido sacando los partidos como hemos podido. Si somos honestos, ante la Real no estamos bien en el juego, ante el Madrid sí, también contra Athletic y Sevilla. Contra el Shakhtar no todo el partido pero seguro que con la vuelta de estos futbolistas mejoraremos".

ANÁLISIS DEL PARTIDO ANTE LA REAL

"Siempre hacemos el resumen de lo que pasó futbolísticamente y no futbolísticamente. Nos faltaron cosas debido a la intensidad que nos faltó y la superior que puso la Real. Debemos tener más el dominio del partido y eso pasa por hacer una presión alta más agresiva más allá de que la Real es un gran equipo. Al final tuvimos fe. No fue aceptable la primera parte pero sin estar bien reducimos la desventaja con Madrid y Atlético y eso debe ser un punto de inflexión".

Las declaraciones más destacadas de Jules Koundé antes del Shakhtar Donetsk vs. Barcelona:

¿CANSANCIO AL FINAL DE LOS PARTIDOS O DESCONEXIONES?

"Desde mi punto de vista es más desconexión. Nos falta estar más concentrados en cuanto a defender. Lo estamos trabajando. Hemos incorporado nuevos jugadores pero seguimos siendo un equipo joven con un margen de progresión importante. Hay que cuidar estos detalles".

UN PAÍS EN GUERRA

"Sabemos que es una situación difícil. Han hecho un viaje largo con las circunstancias que tienen pero estamos aquí para competir y jugar a fútbol".

VIRTUDES DEL SHAKHTAR

"Más que destacar un jugador, es un colectivo que juega bien al balón si le dejas tiempo y no le presionas. En la segunda parte no lo hicimos tanto y estuvieron bien. Nos costó al final. Intentaremos no dejarles tiempo para jugar".

JUGANDO MÁS DE CENTRAL QUE DE LATERAL

"Estoy contento porque juego en mi posición. Jugué de lateral derecho la pasada temporada y siempre estoy a disposición. Tuve una conversación con Xavi al final de la temporada porque quería jugar donde más puedo aportar pero nunca me voy a negar a jugar de lateral derecho. Estoy a disposición del mister".

DIFICULTADES ANTE LA PRESIÓN ALTA

"Es un tema muy colectivo. La Real nos complicó mucho la salida de balón. Hemos perdido bastantes balones en saque de banda y creo que es un tema de comunicar y estar en movimiento. También de intensidad. Son cosas a mejorar y seguro que lo haremos mañana".

¿LA SUERTE DEL CAMPEÓN?



"Estoy de acuerdo en que a veces hay partidos en una temporada donde no juegas bien y no tienes las mejores sensaciones y ganas. Pasó el año pasado y quizá pase otra vez. Lo importante es saber dónde podemos mejorar y sufrir juntos como hicimos la pasada temporada y en el último partido".

SENSACIONES ANTE LA REAL



"Dudas no tenemos. No nos encontramos bien pero somos positivos y hay que seguir trabajando. Hay partidos en los que no juegas bien y hay que sacar los tres puntos. Demostramos que supimos sufrir y respondimos ante la dificultad".

LA REACCIÓN EN ANOETA



"El vestuario está bien, consciente de que hay cosas que mejorar. Los dos últimos partidos dejan sensaciones mixtas. Estamos contentos por ganar pero sabemos que hay que mejorar. Mañana queremos ganar porque es muy importante y queremos dar nuestra mejor versión".