Xavi: "Es un punto de inflexión para que el Barça vaya para arriba"

El Real Madrid acabó llevándose el Clásico y estará en la final de la Supercopa de España del domingo tras vencer a un Barcelona que plantó cara hasta los últimos minutos de la prórroga y que complicó la vida a un contrincante que en LaLiga se sitúa a 17 puntos de distancia. El Barça compitió como no lo había hecho en los últimos años ante un Madrid que aprovechó su superioridad en las contras para anotar tres goles y ganarle a su eterno rival, que se marcha a casa sin poder disputar la final del torneo.

Riesgo con tres defensas: "Tenía claro que hoy era un día de valentía, de responsabilidad con el balón, de quitarnos los complejos. Esto se lo he dicho a los jugadores. Nos vamos tristes y enrabietados, pero a pesar de la derrota hemos jugado sin complejos. Son errores nuestros, porque las transiciones del Madrid son tras pérdidas innecesarias. Pero era día de arriesgar. Hemos tenido el 3-2. Hemos dominado, hemos jugado bien, hemos sido superiores en muchos momentos. Este Barça puede competir con cualquiera. No podemos decirlo con la voz muy alta porque nos vamos a casa, pero la razón nos la dan las sensaciones. Es un punto de inflexión para que el Barça vaya para arriba".

Derrota que duele menos: "Hace daño porque lo hemos tenido varias veces. Ellos también han tenido el 4-2, pero hemos dominado al Madrid, que se ha encerrado muchos minutos. Es una pena, hace rabia, nos vamos tristes. Pero por otro lado, por las sensaciones de dónde veníamos y por dónde estamos ahora, podemos estar orgullosos. Creo que este es el camino".

Sensaciones tras el partido: "Podía haber ganado tanto el Madrid como el Barcelona. Les hemos dominado. No hemos dominado cuando hemos jugado con miedo y con complejos. Tenemos que jugar con personalidad, como hemos hecho a partir del minuto 20-25. Hemos asumido riesgos y ellos se han aprovechado de nuestros errores. Es un Real Madrid fuerte, pero hemos competido bien. Nos vamos orgullosos por las sensaciones, pero tristes por el resultado".

Ferran, Ansu y Pedri: "Los tres han ayudado al equipo. En la primera parte hemos sufrido más, el Madrid ha tenido más dominio y hemos jugado con complejos. Luego nos los hemos quitado de encima, hemos dominado, llegado al área y lo hemos tenido. Ferran, Pedri y Ansu necesitan ritmo de competición, pero ya vemos de qué es capaz Ansu, tiene mucho gol. Marcarán mucho la diferencia, nos ayudarán muchísimo".

A la altura del Madrid: "Si hablamos de hoy, sí. Si hablamos en general, no. Estamos a 17 puntos de ellos. Pero hoy sí, hemos competido. Si tiramos una moneda al aire y gana el Barça tampoco pasa nada. Hemos merecido también jugar la final. El Madrid usó sus bazas y nosotros no controlamos sus transiciones. Hemos competido contra el equipo más en forma de España. Todo el mundo daba por favorito al Madrid e incluso se hablaba de goleada. No ha sido así y hemos merecido pasar a la final".

Cómo está el vestuario: "Ellos tienen la sensación de que hemos tenido el pase a la final, de que les hemos apretado. Esta sensación es triste, es de rabia e impotencia. Mañana lo veremos mejor. Nos podemos sentir orgullosos. Ya les he dicho que si hay una manera de perder es la de hoy".

Luuk de Jong: "Ya dije que es parte de la plantilla. Somos el Barcelona, no va a jugar nadie por su nombre, lo harán por rendimiento. El tema de la meritocracia para mí es muy importante. ¿Cómo iba a sacar a Luuk del equipo si nos está dando goles, si está generando ocasiones? Si sigue rindiendo va a seguir jugando".