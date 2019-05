Xavi: "Entiendo que en el vestuario doliera lo que hizo Griezmann"

El ex del Barcelona analiza su retirada, sus opciones de entrenar en el club blaugrana y el futuro de la entidad con o sin el fichaje del francés.

Xavi Hernández acaba de dejar el fútbol y empezará su carrera como entrenador en . El ya ex jugador es una voz autorizada para analizar la actualidad del empezando por el posible fichaje de Antoine Griezmann y el rechazo que genera por haber dicho no a llegar al Camp Nou hace sólo unos meses.

"Entiendo que doliera lo que hizo en verano. Si la razón de este rechazo fuera solo por un tema futbolístico, intentaría hablar con el vestuario para hacerles ver que puede ser un jugador que aporte. Hay que ver, sin embargo, ¿Quién lo ficha?, ¿el director deportivo?, ¿Valverde? ¿El presidente? Yo si entrara en el Barça pediría los fichajes y si el vestuario no está de acuerdo con alguno de ellos pues hablaría con el grupo porque en el fondo decido yo. Sea Griezmann o quien sea. Otra cosa es que el entrenador no lo quiera y el vestuario tampoco. Entonces tenemos un problema. Al ver la portada de SPORT me dije: Madre mía, esto es que lo sabéis porque si no, no hacéis una portada así", comentó en una entrevista a Sport.

Sólo 4 Champions con Messi: "Pocas no son. Llevábamos solo una. Se podían haber conquistado más pero cuesta mucho ganar la Champions. El Barça de Guardiola fue muy superior al resto de equipo y ganamos solo dos de cuatro. e Inter nos dejaron fuera. Pero tranquilos, que Messi no se ha acabado. Siempre hablamos de la era post Messi, muy propio de los culés, pero a Leo le quedan tres o cuatro años muy buenos. A primer nivel, como ahora, porque se cuida, es profesional de la ostia, es fuerte físicamente, es una bestia mentalmente. Es el número 1 en todo".

Las comparaciones con Arthur: "Tienes que comparar Arthur 22 años y Xavi 22 años. No puedes comprar Arthur 22 años con Xavi 30 años. No es justo. Ha hecho muy buena temporada. Es un chico que no pierde un balón, que ve las mejores soluciones, muy inteligente. Tiene un potencial para hacer 10 años en el Barça a nivel brutal. Debe irse soltando, atacar, dar el último pase, chutar, pero esto también me pasaba a mí a su edad. Me veo reflejado en cómo juega porque se ha salido de esta, y de la otra, le han ido tres y ha hecho una pared y se ha salido... Sin ser escuela Barça. Con él y De Jong que tiene 21, el Barça se asegura dos buenísimos jugadores. A De Ligt también habría que ficharle".

Su retirada: "Me siento bien, feliz. También tenía ganas de acabar, no te creas. He jugado toda la vida a fútbol, desde que tengo consciencia, desde los 4 años detrás de una pelota. Mi ilusión era jugar en el Barça, ser profesional y llegar a la selección. Lo cumplí todo. Ahora se acaba. Hasta aquí he llegado. He tenido mucha suerte porque lo dejo cuando me apetece. Podía seguir hasta los 40 o los 42 años porque en Qatar no hay la exigencia de Europa, pero así lo siento. Sabes… Estoy cansando mentalmente y físicamente y ahora me toca. Ya lo he alargado mucho. Jugar hasta los 39 años es un privilegio. Mira, en Catar estamos compitiendo en la asiática, que está bien, hemos ganado la Liga, he ido a un equipo competitivo que, quieras o no, he pasado del Barça a Al Sadd. Si hubiera ido a luchar por el descenso quizás lo hubiera dejado antes. He disfrutado. La primera parte en el Barça la disfruté como un niño y esta segunda también. No me voy con la sensación de pena o tristeza. Tengo suficiente. Lo he dado todo".

Lo ven como el heredero de Guardiola: "Ya lo sé y no me asusta. Me pasó como jugador y no fue fácil ni lo será cuando vuelva. Sé las expectativas que hay. Sigo todo lo que pasa en Barcelona y había una encuesta en la web de Sport que decía que era de los favoritos para volver al banquillo del Barça ya. ¡Hombre! Lo agradezco, pero es incongruente. Necesito una experiencia. Qatar quiere que siga aquí hasta el Mundial, que les ayude de alguna manera. Veremos cómo estoy de preparado pero también dependerá de cómo me vean en Can Barça. Veremos. No escondo que mi objetivo es el Barça. Creo que lo puedo hacer bien como entrenador porque tuve grandes maestros".

Entrenar al Barcelona: "Si algún día entreno al Barça es con todas las consecuencias sabiendo que seré juzgado y que este club es una trituradora. Todos quieren estar en un equipo grande. Más cómodo sería ir a un segunda pero soy competitivo y me gustan los grandes retos. Sé lo que vendrá, me quedaré calvo o con el pelo blanco pero es lo que hay".