Xavi: "El partido ha sido excelente"

El Barça lo intento, insistió, tuvo grandes oportunidades, fue superior al Nápoles, pero no marcó más goles que su rival. El empate a uno deja la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Europa League abierta y por decidirse en la vuelta, en el Estadio Diego Armando Maradona ante un ambiente siempre caliente. El equipo azulgrana tuvo poca puntería pese a disputar un buen encuentro y se lo jugará todo en Italia, habiendo tenido suficientes opciones de sentenciar el pase a octavos en el partido de ida.

Precisamente, para Xavi Hernández, lo que le faltó a su equipo fue el gol. Lo hizo prácticamente todo bien, sobre todo en la presión tras perder el balón y en generar oportunidades ante Méret, pero no estuvo acertado. Estas son las reflexiones más interesantes del entrenador blaugrana.

Qué le ha faltado al equipo: "Creo que lo único que ha faltado ha sido materializar las ocasiones. Hemos estado bien en presión alta, en presión tras pérdida y en circulación debalón. Hemos encontrado jugadores a la espalda de Anguissa. Hemos generado más de veinte ocasiones y siete claras. Las sensaciones vuelven a ser muy buenas, pero el resultado es insuficiente. Con las ocasiones que hemos tenido, como mínimo tendríamos que haber conseguido la victoria. Ya nos pasó en el campo del Espanyol, que cuando mejor estábamos nos empataron. Esto va de resultados, es una pena. Pero estoy muy contento con la mejora del equipo, el partido ha sido excelente bajo mi punto de vista".

Partido de Ferran Torres: "Ahora hacíamos una comparación en el vestuario. A Luis Suárez le pasó. En los primeros meses parecía que no tenía gol. La camiseta del Barça pesa unos quilitos más. Pero por cómo ha tirado el penalti y el trabajo que hace por el equipo, espero que pueda jugar muchos años en el Barça. Si está en el área es porque hará goles. Es un tema de tener fe y de entrenarlo. Ha tenido gol toda su vida y seguirá teniéndolo. Tiene nuestra absoluta confianza".

Obsesión de Ferran por el gol: "Ya tiene que cambiar el chip. Ya ha metido un gol que nos ha valido el empate. No le va a afectar, de esto nos encargamos yo y el staff. Es un tío muy fuerte y autoexigente. Estaba preocupado y se exige a sí mismo".

Pitos a Dembélé: "El público no me ha hecho caso, pero es soberano y él decide. Al final se ha transformado en aplausos. Nos ha generado cosas. Ya está, ya le hemos pitado, ya ha pasado. La noticia es que los pitos se han transformado en aplausos".

Más contento hoy que contra el Atleti: "El día del Atleti fue incompleto porque tuvimos una expulsión y a partir de eso no pudimos generar. Hoy hemos atacado hasta el final y lo hemos intentado de todas las maneras. Al final son errores nuestros porque tenemos que ser más efectivos en las áreas. Hemos tenido seis o siete ocasiones muy muy claras. Es una pena no llevarse una victoria, como mínimo".

Actuación de Aubameyang: "A Auba le ha faltado asociación con los compañeros, pero le tenemos que dar salida. Ha ido muy bien al espacio, ha estado intenso en la presión. Ha hecho lo que le pedimos. Luego ya marcará, es un gran jugador. Tenemos mucho nivel ahora delante".

Transformación del Camp Nou: "Yo dejé el Camp Nou siendo diferente y ahora es extraordinario. Es brutal cómo está con el equipo. Yo no lo había vivido nunca. Esto demuestra que la gente quiere ganar y quiere ver cosas positivas. El ambiente emociona, hay momentos de piel de gallina. Muy agradecido".

Normas como la mano o el fuera de juego posicional: "No, no me gusta, sinceramente. Ni una norma, ni la otra. En las manos, por mi se tendrían que pitar todas. Esto es fútbol. En el básquet no se pueden usar los pies. Incluso te van a buscar los pies. ¿En el fútbol por qué no se pitan todas las manos? Se tendrían que pitar. Y la otra norma es absurda. Nosotros rechazamos porque entendemos que hay un jugador que está en fuera de juego. Es absurda, pero la tenemos que aceptar. Pero en las manos, los mismos árbitros se lían. Y también haría tiempo efectivo, se terminaría con las simulaciones y las pérdidas de tiempo. La gente no se quejaría de si se han descontado dos, cuatro o doce minutos. No hay ningún deporte con tiempo real. Haz como Lobo Carrasco, pierde tiempo con el balón en juego. No hagamos el tiempo haciendo el pícaro atándonos la bota o haciéndonos el lesionado".