Xavi diseñó su Dream Team para el Barcelona ¡y se olvidó de Arturo Vidal!

El excapitán, que sueña con ser algún día técnico del primer equipo, contó sus preferencias respecto a jugadores de la actual plantilla.

Xavi Hernández, quien estuvo cerca de aterrizar en el banco del en reemplazo de Ernesto Valverde, se animó a confeccionar su Dream Team con jugadores de la actual plantilla, en el que no figura el chileno Arturo Vidal.

El excapitán del Barça y actual actual entrenador del Al-Sadd catarí reconoció que mantendría la confianza en el equipo estelar ya que "gran parte de la plantilla me parece extraordinaria. Empezando por el portero, que me parece el mejor del mundo", dijo en una entrevista publicada este domingo en El Magazine de 'La Vanguardia'.

Y complementó: "Jordi Alba, para mí, es el mejor lateral izquierdo del mundo; Piqué, el mejor central del mundo; Busquets, mejor centroacampista defensivo del mundo; y Messi, el mejor jugador del mundo. Y, si les sumas a Suárez, a De Jong y a Arthur, me parecen futbolistas para triunfar diez años más en el Barça. La base es muy buena".

En cuanto a los fichajes también contó sus preferencias. "Yo ficharía a extremos, tipo Neymar. No sé si encajaría por el tema social, pero futbolísticamente no tengo dudas. El Barça ya tiene juego por dentro, pero le faltan extremos como al Bayern. No necesita muchos nuevos: Jadon Sancho, Serge Gnabry...", indicó.

Por otra parte, y desde Doha, habló de sus condiciones para dirigir al conjunto catalán. "En el vestuario no puede haber nadie negativo, tóxico, y el tema médico es importante. Todo tiene que encajar. Me gustaría entrar con gente de mi entorno para formar un buen equipo", resaltó.

En ese sentido, el catalán lanzó: "Me gustaría trabajar con gente de confianza, con quienes hay lealtad (...) Estamos hablando de Carles Puyol, que fue capitán, y Jordi Cruyff, muy buen negociante y con mucha experiencia en la secretaría técnica", dijo.

Finalmente, reveló sus deseos de regresar al 'Can Barça': "Tengo claro que quiero volver al Barça, me hace mucha ilusión. Igual años atrás podía darme cierto respeto, pero ahora que ya me he visto entrenando creo que puedo aportar cosas a los jugadores. Pero les dejé claro que yo me veía en un proyecto que empezara de cero, y en el que la toma de decisiones fuera mía", cerró.