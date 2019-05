Xavi anuncia que colgará las botas para comenzar su carrera como entrenador

Cuelga las botas y anuncia que su futuro pasa por los banquillos

Era un secreto a voces, pero ahora es una realidad. Xavi Hernández anunció en un artículo desde Doha que se retira del fútbol activo y que, en cuanto acabe la temporada, se concentrará en dar rienda suelta a su nueva carrerra como entrenador profesional. Xavi, que siempre ha reocnocido que tiene como objetivo ser entrenador del FC algún día, explica en su artículo lo siguiente: "Mi filosofía como entrenador refleja el estilo que desarrollamos durante muchos años bajo la influencia de Johan Cruyff y de La Masía", al punto que explica que desea "volver a la esencia de lo que todos amamos desde nuestros días de infancia: el fútbol de posesión”, dijo. Siempre ha manifestado que es un entusiasta de ese tipo de estilo y tiene claro que, cuando sea entrenador, será fiel a esas ideas.

En uno de los extractos del prolífico artículo de Xavi, el ex del Barcelona comenta: "Durante las próximas cuatro semanas, me ataré las botas para jugar los últimos partidos de una carrera inolvidable que se ha prolongado durante 21 años y me ha llevado por todo el mundo. Ganar la Liga de las Estrellas de , el único título que me faltaba, ha sido un final perfecto para mi carrera como jugador en Qatar. Ha sido un privilegio jugar al fútbol hasta los 39 años y ahora me gustaría terminar la temporada en la cima ganando la Copa del Amir y llegando a la siguiente fase en la Liga de Campeones de Asia", comentó.

Más tarde, Xavi añadió "esta es mi última temporada como jugador, pero estoy deseando ver qué me depara el futuro como entrenador. Mi filosofía como entrenador refleja el estilo que desarrollamos durante muchos años bajo la influencia de Johan Cruyff y de La Masía, y que tiene su máximo exponente en la forma de jugar al fútbol en el Barcelona. Me encanta ver a los equipos tomar la iniciativa en el campo, el fútbol de ataque y volver a la esencia de lo que todos amamos desde nuestros días de infancia: el fútbol de posesión".