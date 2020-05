William Canales estudia ofertas

El volante salvadoreño analiza propuestas en la Primera División.

William Canales no entra en los planes del técnico Jorge Rodríguez en FAS, para el próximo torneo Apertura 2020. El torneo pasado solo jugó seis partidos y ya no fue tomado en cuenta por el entrenador salvadoreño.

El artículo sigue a continuación

Sin dar nombres de los equipos, el defensa confirmó que tiene ofertas del balompié nacional: “Ahora estoy esperando que me confirmen la propuesta que tengo con uno de los equipos con quienes he hablado. Aún estamos en las negociaciones, no hay nada oficial, pero lo bueno es que hay esas opciones”.

Más equipos

Sobre el inicio del próximo torneo y las fechas que se manejan para septiembre, Canales indicó: “Es motivante para nosotros porque sabemos que el fútbol es lo que nos mantiene. Ojalá todo pueda llegar a un buen término porque es difícil lo que estamos pasando”.