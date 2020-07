Wilfredo Guzmán: "Honduras es de los pocos países donde el fútbol no es negocio"

El presidente de la Liga Nacional se refirió a la situación económica de los clubes y la ayuda económica que recibirán a raíz del parate.

La suspensión de todas las actividades oficiales a raíz de la pandemia de coronavirus que azota al mundo entero, está haciendo estragos en las finanzas de los clubes catrachos. Ante este nuevo paradigma y sin saber cuando volverá el fútbol a Honduras, Wilfredo Guzmán contó como actuará la Liga Nacional con ayuda de la FENAFUTH, la FIFA y el gobierno local.

En entrevista con Panorama Deportivo quien preside el torneo hondureño dijo: "El lunes tuvimos la primera reunión junto a Jorge Salomón e hicimos un análisis de todas las actividades. La responsabilidad recayó en el presidente de la FENAFUTH y en mí para manejar los recursos FIFA, los fondos que dispuso el gobierno y el préstamo de BANHPROVI. Hoy deberemos presentar los informes".

"Honduras es de los pocos países donde el fútbol no es negocio. Como empresario he creado estructuras para tener un rumbo hacia donde va la Liga Salvavida. La junta directiva ha sido informada en todo momento de todo lo que se está haciendo, no hemos firmado un solo documento sin antes informarles", manifestó el nacido en San Pedro Sula.

"Nosotros hicimos un análisis de cuánto cuestan los torneos apertura y clausura, sumando el costo de montaje de cada jornada de acuerdo al desarrollo del calendario y el protocolo de prevención sanitaria", confesó el dirigente sobre el reinicio de la actividad. "Los clubes necesitan arriba de 25 millones de lempiras para iniciar. Hay cuatro equipos que dijeron que no necesitan", concluyó.