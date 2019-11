Wenger desvela que intentó fichar a Messi y a Cristiano

Arsene Wenger admitió que el intentó llevarse a Leo Messi y Gerard Piqué del Barça para completar el trío de fichajes culé que había iniciado con la compra de Cesc Fábregas.

Tras ver cómo Cesc triunfaba tras llegar de La Masía en 2003 quiso ‘pescar’ a otros dos jóvenes como Messi y Piqué y que la idea era poder alinearles a los tres a la vez en aquel Arsenal que maravillaba con su fútbol de cantera y estrellas en Europa.

Wenger insistió sobre Messi al que volvió a halagar tras su hat trick frente al

También confirmó que estuvieron muy cerca de fichar a Cristiano Ronaldo hace más de una década, pero sin confirmar si fue al mismo tiempo que Messi y si ambos podrían haber jugado juntos en el mismo equipo.

