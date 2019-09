Wenger, "desesperado" por volver a un banquillo tras su etapa en el Arsenal

El ex-entrenador del Arsenal Arsene Wenger ha afirmado que está "desesperado" por volver a un banquillo

La pasada temporada, la Premier League perdió al que era uno de los mejores entrenadores de su historia. Hace un año, Arsene Wenger, tras 22 años consecutivos dirigiendo al , se marchaba del conjunto 'gunner' para ser sustituido por el español Unai Emery, procedente del París Saint Germain y que cumple su segunda temporada en Londres.



El entrenador de Alsacia, que desde entonces, no ha vuelto a entrenar, ha declarado estar "desesperado" por regresar a la disciplina de un club y volver a ser el líder de un proyecto, como afirmó a BeIN Sports. "No puedo vivir con el hecho de que nunca volveré a estar en el banco", comentaba el ex del cuadro del norte de Londres.



Wenger comentó que tiene dificultades a la hora de asumir que hay una posibilidad de que nunca más vuelva a entrenar un equipo. Además, comentó que está mucho más "desconectado" de lo que parece de la escuadra a la que entrenó durante más de dos décadas y con la que ganó prácticamente todo.

"Podría optar por una posición intermedia. Me gustaría experimentar una vez más la intensidad de una competencia", analizaba un técnico que extraña el fútbol y que reconocía que quiere volver a la carga, sentir una vez más la competencia y la intensidad que trae consigo este elemento.

"Nunca sentí que podría vivir sin el Arsenal, desconectado del club. Tuve que tomar una distancia siendo positivo", añade el ahora experto en televisión, que sigue esperando una nueva oportunidad, a pesar de que admitió que quería regresar a los entrenamientos en el pasado mes de enero.

"A veces puedes volverte un poco amargado porque ya no tienes la misma emoción y estoy muy feliz de haber sobrevivido de una manera muy positiva. Estoy feliz de haberme desconectado y haber evolucionado desde la distancia", concluyó Wenger.





