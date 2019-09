Wenger admite que le gustaría volver al Arsenal y que rechazó al Fulham

A sus casi 70 años, reconoció a beIN Sports que le gustaría volver al club inglés, pero en otro rol diferente...

Pasó 22 temporadas siendo el amo y señor del y eso se nota. Se trata de Arsène Wenger, el mítico entrenador francés tomó las riendas de los gunners en 1996 y dejó el cargo en 2018, tras haber conquistado tres títulos de la Premier y siete torneos de la . Ahora, cerca de cumplir los 70 años, Wenger echa de menos la salsa del fútbol. El galo ha admitido en varias entrevistas que se siente “desesperado” por regresar.

Ahora, en una entrevista con beINSports, reconoció que le gustaría regresar al Arsenal aunque ya no como entrenador, puesto que ahora ocupa Unai Emery: “He estado en contacto con muchas personas en el club, aunque he tratado de mantener mi distancia. Todavía es un poco temprano, pero me gustaría volver al club, no como entrenador, sino quizás como un activo para el departamento de fútbol”.

También desveló que había tenido una propuesta del , pero que la rechazó: “Me sentí tentado, pero tenía miedo de lanzarme de lleno al proyecto. En este momento me siento como alguien que se ha despertado de un coma de 35 años y finalmente ve algo diferente a mi club, el juego y mi trabajo", dijo Wenger.